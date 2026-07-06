Облачно с прояснениями и кратковременный дождь с грозой ожидаются в Москве 6 июля 2026 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Понедельник, 6 июля, продолжит серию дождливых и прохладных дней в столице, начавшуюся в выходные. После нескольких недель изнуряющей жары погода в Москве взяла курс на умеренный температурный режим с обильными осадками. Синоптики прогнозируют облачность с прояснениями, кратковременные дожди и грозы, которые могут затронуть отдельные районы города и области. Это принесет свежесть, но потребует от горожан осторожности на дорогах.

Погода в Москве 6 июля 2026 года: температура воздуха

Днем воздух в столице прогреется до плюс 21–23 градусов. Это комфортная температура, которая ощущается значительно приятнее после 30-градусной жары. Ночью станет прохладно — ожидается от 14 до 16 градусов тепла. Суточный перепад будет небольшим, что характерно для пасмурной погоды с осадками.

Осадки в Москве 6 июля 2026 года

Небо над столицей будет облачным с прояснениями. Ожидаются кратковременные дожди, которые в отдельных районах могут сопровождаться грозами. Это классическая летняя картина: дождь может начаться внезапно и так же внезапно закончиться, оставляя после себя свежесть и влажный воздух. Ночью осадки сохранятся, но станут менее интенсивными. Зонт и непромокаемая обувь — обязательные спутники москвичей в этот день.

Ветер, давление и предупреждения

Ветер в понедельник будет западным со скоростью 6–11 метров в секунду, при грозе порывы до 15 м/с. Атмосферное давление останется пониженным: днем 739 мм ртутного столба, ночью — 740 мм. Это ниже климатической нормы для июля, и метеозависимые люди могут ощутить дискомфорт.

Особых штормовых предупреждений на понедельник не объявлялось, однако водителям стоит быть внимательными на мокрой дороге, особенно при грозе. Пешеходам рекомендуем иметь при себе зонт и не укрываться от дождя под высокими деревьями и рекламными конструкциями.

Погода в Москве 6 июля — это классический неустойчивый летний день с перепадами облачности и кратковременными дождями. Это приятное разнообразие после длительной жары, но с оговоркой на мокрую погоду. Тем, кто планирует прогулки, стоит взять с собой зонт и одеваться по погоде. Хорошая новость в том, что к концу недели температура начнет постепенно повышаться, а дожди станут менее частыми.