Сап состоится при любой погоде: как прошел карнавал на Москва-реке

Ежегодно в рамках фестиваля «Заряд Фест» сотни любителей сапбординга собираются, чтобы продемонстрировать свои креативные костюмы. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Такой сап-карнавал стал уже хорошей летней традицией в Москве. Ежегодно в рамках фестиваля «Заряд Фест» сотни любителей сапбординга собираются, чтобы продемонстрировать свои креативные костюмы. За самые оригинальные образы организаторы вручают призы.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

По парку гуляют люди, у каждого — своя маленькая история. Дети азартно запускают фрисби, взрослые с сосредоточенным видом играют в гольф, а на пляже настоящее оживление: повсюду люди с сапбордами. Каждый костюм — как отдельное высказывание.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Мимо проходит девушка в костюме весёлой принцессы.

— Я здесь ради веселья. Здесь не просто заплыв, здесь своя атмосфера, — говорит Юлия Ионова. Она уже второй год подряд активно участвует во всех мероприятиях и пришла на карнавал не одна, а вместе с «дедом Хоттабычем» — Дмитрием.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Организаторы отложили начало заплыва на полчаса — и эта небольшая пауза даёт шанс разглядеть участников получше. Тут и там мелькают образы, но особенно запоминается пара: «доктор Айболит» с весёлой обезьянкой будто сошли со страниц детской сказки и теперь деловито готовятся к спуску на воду.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

— Это моя повседневная рабочая одежда, — с улыбкой говорит Ренат Мусин, инженер из Роспотребнадзора. — Да и сам мультик про Айболита — самый любимый из детства. На карнавал мы пришли за положительными эмоциями, стараемся посетить все подобные мероприятия.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Среди пёстрой толпы взгляд выхватывает девушку в костюме медузы: она будто плывёт даже по суше, а полупрозрачные «щупальца» мягко колышутся при каждом шаге, переливаясь в рассеянном свете.

Девушка в костюме Медузы Фото: Мария Швецова.

— Мой сап разрисован кораллами, а я люблю большие шляпы. Нужно было как-то совместить две эти тематики — и мне стало ясно, что это медуза. В прошлом году я была в костюме мухомора, тоже большая шляпа, — рассказывает Елена Потапова.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Наконец звучат приветственные слова организаторов, чётко обозначают маршрут — и в этот момент неожиданно из-за облаков выглядывает солнце, будто специально для того, чтобы люди на берегу смогли сделать идеальный кадр.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Руководитель команды сап-карнавала «Заряд Фест» Алексей Соколов поблагодарил небесную канцелярию.

— Ощущения от карнавала исключительно положительные. Судя по прогнозу погоды, у нас должен был быть ветер, дождь и «нелётная» погода, поэтому мы не ожидали такого наплыва участников. Но тем не менее люди собрались с духом, подготовили шикарные костюмы, приехали сегодня в Строгино и не побоялись природных невзгод. И погода не подкачала, — говорит он.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Йогой на сапах занимались более 370 человек одновременно Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Любители йоги и сапов решили пойти на мировой рекорд Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП