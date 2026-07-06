Поддельные доверенности и хитрый куар-код: Какие новые цифровые уловки придумали мошенники для москвичей

Столичные власти объяснили, как избежать обмана. Фото: Дина Иванова. Перейти в Фотобанк КП

В мэрии Москвы назвали новые уловки мошенников. Чаще всего при этом используются популярные у горожан электронные сервисы.

Рассказываем, какие еще ловушки расставили обманщики и как не попасть на их удочку.

ТОЛЬКО ГОСПОШЛИНУ ЗАПЛАТИТЕ

За последнее время дурить жителей стали больше в сфере юридических услуг. Например, предлагают в мессенджере или через объявление в интернете бесплатную юридическую помощь. Но только нужно перевести деньги за госпошлину, регистрационный взнос, страховку или срочный выезд специалиста.

Как обезопасить себя: эксперты проекта «Перезвони сам» департамента информационных технологий Москвы рекомендуют в такой ситуации не принимать скоропалительных решений. Сначала нужно уточнить, кто и при каких условиях вправе получить положенную по федеральному закону бесплатную юридическую помощь. Официальный список центров такой помощи во всех регионах страны - на сайте Минюста России.

Если после звонка или сообщения, вам присылают документы на оказание юридической помощи, обратите внимание на такие детали в договоре:

- нет конкретных условий, а перечислены лишь общие фразы. Например, оказание информационно-консультационных услуг или юридической помощи без расшифровки, что именно обязан сделать юрист и в какие сроки;

- нет четкого перечня услуг, а указана только общая стоимость работ;

- навязываются ненужные платные услуги. Например, отправка жалобы в разные инстанции, многие из которых оказываются просто лишними.

Если в документе есть хотя бы один такой «крючок», то вас хотят обмануть. Еще важный момент - бесплатную юридическую помощь можно получить без каких-либо акций и горячих предложений.

За последнее время дурить жителей стали больше в сфере юридических услуг. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

ВСЕ НА ПРОДАЖУ

Жителю приходят письма на электронную почту или в мессенджер якобы от нотариусов или сотрудников правоохранительных органов. В них сообщается, что от имени этого жителя оформлена генеральная доверенность, позволяющая распоряжаться его недвижимостью или счетами. Чтобы убедить человека, аферисты предлагают проверить номер доверенности через некий официальный реестр. В нем такой документ указан. Дальше начинаются запугивания с требованием перевода денег на «безопасный» счет или продажи имущества для «защиты».

Как обезопасить себя: не реагируйте на любые подозрительные письма по «электронке» или в мессенджере, особенно присланные якобы нотариусом или из госорганов с пометкой «Электронная доверенность». Официальные ведомства никогда не занимаются отправкой таких документов в спам-рассылках. Бумажная или электронная доверенность оформляется и удостоверяется только при личном обращении к нотариусу.

ПОЛОЖЬ ТРУБКУ

Еще уловка - на электронную почту присылают фальшивое письмо от mos.ru с требованием срочно позвонить по номеру «службы безопасности» или «отдела контроля». Якобы произошел вход в учетную запись на mos.ru при помощи незнакомого устройства. При этом на звонок отвечают не сотрудники техподдержки, а мошенники. Дальше они действуют по накатанной схеме. Например, добиваются доступа к персональным данным человека, узнают коды для входа в онлайн-банк.

Как обезопасить себя: иллюзия официального письма может сбить с толку, поэтому в такой ситуации важно не хвататься сразу за сердце и телефонную трубку. Ни в коем случае не звоните по указанному в сообщении номеру. Тут будет не лишним напомнить - никогда не переходите по подозрительным ссылкам и никому не сообщайте коды из СМС, электронных писем и пуш-уведомлений. Если у вас появились какие-либо сложности с аккаунтом пользователя на mos.ru, то все вопросы нужно направлять только в официальную службу технической поддержки. Ее данные указаны на mos.ru в разделе «Помощь».

Еще уловка - на электронную почту присылают фальшивое письмо от mos.ru с требованием срочно позвонить по номеру «службы безопасности» или «отдела контроля». Фото: mos.ru

САЙТ ДА НЕ ТОТ

Привычные куар-коды для оплаты покупок в магазинах, прибавки к чеку чаевых в ресторане или перехода на сайты могут сыграть с человеком злую шутку. Мошенники часто меняют реальный куар-код на поддельный, который ведет на фишинговые сайты, крадет личные данные или заражает устройство вирусами.

Как обезопасить себя: не торопитесь использовать куар и сначала проверьте, не наклеен ли он поверх другого. Если сомневаетесь, проверьте достоверность кода у владельца или сотрудника заведения.

После сканирования QR не переходите сразу же по всплывающей ссылке, а прежде внимательно прочитайте URL-адрес и проверьте доменное имя. Все это должно соответствовать официальному сайту бренда или компании.

Явный признак фишинга - вместо привычного адреса, например, https://bank.ru появляется https://banck-online.site. По такой ссылке переходить опасно. Оценивая безопасность соединения, посмотрите без спешки на адрес сайта. Предпочтительно, чтобы он начинался с https:// (значок замка) — это означает защищенное соединение.

Если куар и ссылки по нему все же выглядят подозрительно, лучше не рискуйте и используйте такой код.

ПОДКАТ ЧЕРЕЗ САМОКАТ

Сервисы для аренды электросамокатов и велосипедов тоже попали в мошеннические схемы. В этом сезоне покатушек появились новые уловки обманщиков. Например, они создают фальшивые приложения, имитирующие подлинные сервисы проката. При скачивании такого «крючка» пользователь может лишиться личных данных и денег. Или аферисты запускают рассылку поддельных уведомлений о штрафах за нарушение правил дорожного движения со ссылками на фишинговые сайты или на левый куар-код. Они в свою очередь запрашивают данные банковских карт или личную информацию.

Как обезопасить себя: скачивайте приложения только с официальных сайтов сервисов аренды великов и самокатов, а также магазинов приложений. Кроме того, проверяйте загруженные программы антивирусом.

Эксперты рекомендуют пользоваться встроенной камерой приложения сервиса аренды. Там собраны инструменты безопасности, не позволяющие перейти по поддельному куар-коду на фишинговый сайт.