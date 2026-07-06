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Общество6 июля 2026 17:00

Самый массовый поцелуй России: Сотни пар в Москве поставили романтичный рекорд. Фоторепортаж

В Москве устроили самый массовый поцелуй в России
Елизавета БУБНОВА
В Москве установлен национальный рекорд - самый массовый поцелуй России.

В Москве установлен национальный рекорд - самый массовый поцелуй России.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В понедельник, 6 июля, отмечается Всемирный день поцелуя. В связи с этим праздником на центральной площади фудмолла «Три вокзала. Депо» в Москве установлен национальный рекорд - самый массовый поцелуй России. Ведущими мероприятия стала еще одна влюбленная пара - комик Надежда Сысоева и блогер Николай Безопасность.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Во многих городах мира в этот день проводятся различные конкурсы и соревнования для парочек. И Москва в этом году не стала исключением. Сотни влюбленных романтиков собрались на площади российской столицы, чтобы вписать новое достижение в «Книгу рекордов России».

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Праздник поцелуя существует вот уже более ста лет: он придуман в конце XIX века в Британии. И, по некоторым данным, его инициатором стал дантист. Медик решил, что, если люди начнут чаще целоваться, то и будут тщательнее следить за гигиеной полости рта, так еще и к стоматологам ходить.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП