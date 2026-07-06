«Меня обманули»: В Подмосковье задержали 16-летнюю школьницу, которая подожгла автозаправку

16-летняя школьница подожгла автозаправку при помощи зажигалки. Фото: Alinruj/Shutterstock/Fotodom

Само ЧП произошло еще 19 июня в подмосковном Щелкове. Камера видеонаблюдения сняла, как в вечернее время на пустующей автозаправке появляется неизвестный. Невысокий человек несколько секунд колдует над шлангом крайней колонки, затем чиркает зажигалкой и агрегат охватывает пламя. Огонь даже бьет человека в лицо – тот отпрыгивает и убегает.

Повезло, что инцидент ограничился выгоранием только одной колонки. Взрыва не произошло. Никто из сотрудников и клиентов АЗС не пострадал.

Оперативники, конечно, сразу обратили внимание, как двигалась фигура с записи – будто девушка. Так в итоге и оказалось. Спустя две недели удалось отследить перемещения этого человека. В Москве была задержана 16-летняя школьница.

Камера видеонаблюдения на АЗС сняла преступление. Фото: кадр из видео МВД России

- В ходе опроса в присутствии законных представителей девушка пояснила, что действовала под влиянием неизвестных лиц, которые давали ей указания по мобильному телефону, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным KP.RU, версия поджигательницы подтверждается экспертизой ее переписок. За несколько дней до атаки на заправку юной москвичке написал неизвестный, который представился сотрудником одного из силовых ведомств России и пригрозил ей уголовной ответственностью за «поддержку ВСУ».

- Ничего подобного девушка не делала, но испугалась, - уточнил источник в правоохранительных органах. – Собеседник сказал, что она должна помочь «проверить уровень охраны автозаправок» и направил по адресу.

Уголовное дело возбуждено по статьям «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» (до 5 лет) и «Террористический акт» (от 10 до 20 лет).

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Что грозит несовершеннолетней?

- За попытку уничтожения чужого имущества девушке, думаю, могут дать лет пять условно. А если в финальном обвинении устоит статье о теракте, вполне может быть и реальный срок, - рассказал KP.RU адвокат Вадим Багатурия. - Определенный сигналом для дальнейшего развития событий может стать будущая мера пресечения. Если суд сочтет, что девушка опасна и отправит ее в СИЗО, есть все шансы получить несколько лет колонии.

Стоит отметить, что в марте текущего года в Санкт-Петербурге суд отправил в СИЗО 14-летнего подростка, который так же под влиянием мошенников совершил поджог автозаправки.

- Но если ее не отправят под арест, все может закончится условным наказанием, - уточнил адвокат.

При этом эта история, несомненно, аукнется и родителям девушки.

- Родители будут однозначно нести финансовую, материальную ответственность за действия своего несовершеннолетнего ребенка – компенсируют причиненный заправке ущерб, - рассказал Вадим Багатурия.

Сумму уточнит экспертиза. В качестве примера можно привести недавний случай в подмосковном Подольске, когда в качестве поджигателя выступил 13-летний школьник. Срок наступления уголовной ответственности в России наступает с 14 лет, поэтому этого конкретного подростка нельзя сделать фигурантом уголовного дела. А вот отцу, чтобы компенсировать потери автозаправки, пришлось влезть в кредиты и выплатить более 500 тысяч рублей.