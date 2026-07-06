«Большая Дискотека Авторадио» состоялась на ВТБ Арене в Москве

Фото предоставлено пресс-лужбой ГПМ Радио

В Москве на «ВТБ Арене» прошла «Большая Дискотека Авторадио». Стадионное шоу собрало 30 тысяч зрителей, а сам концерт стал возвращением радиостанции к большому фестивальному формату.

Музыкальный вечер 4 июля открыли вокалисты КВАТРО Originals с хитом Queen «Show Must Go On». После этого «ВТБ Арена» превратилась в главный танцпол лета. Были включены гигантские экраны, задействованы пиротехника и фейерверки, а на сцену вышли десятки артистов.

«Большая Дискотека Авторадио» объединила гостей из разных городов вещания радиостанции. Среди зрителей были победители розыгрышей из Санкт-Петербурга, Читы, Ставрополя, Тюмени и других городов. Для тех, кто не смог приехать в Москву, была организована прямая трансляция на сайте «Авторадио» и в Rutube.

Фото предоставлено пресс-лужбой ГПМ Радио

«Наша идея – устроить многочасовой праздник хитов и безудержного веселья, воссоздав все то, за что люди любят настоящий танцпол. В этом нас поддержали друзья – звезды российской эстрады», — сказал генеральный директор ГПМ Радио Вадим Терещук.

На сцену вышли артисты разных поколений. Стас Михайлов, Владимир Пресняков, Anna Asti, Margo, Егор Крид, «Дискотека Авария», Galibri & Mavik, Валерий Сюткин, Денис Клявер, Елка, Хабиб, Татьяна Куртукова, Мари Краймбрери, Ани Лорак, Татьяна Буланова и другие исполнители.

Никита Пресняков. Фото предоставлено пресс-лужбой ГПМ Радио

В этот вечер прозвучали «Танцпол везде», «Ягода малинка», «Стюардесса по имени Жанна», «Федерико Феллини», «Сказочная тайга», «Юность», «Все для тебя», «Мне нравится жить» и другие хиты. Ведущие шоу «Мурзилки Live» Брагин, Гордеева и Захар помогали держать ритм между музыкальными блоками.

Стас Михайлов. Фото предоставлено пресс-лужбой ГПМ Радио

Генеральный продюсер ГПМ Радио Ирина Ипатова отметила, что программа была выстроена как непрерывное шоу, где каждый следующий артист усиливал заряд зала.

«Больше 30 лет «Авторадио» формирует музыкальный ландшафт страны, и мы знаем, как подарить людям истинные эмоции», — подчеркнула она.

Ани Лорак и Митя Фомин. Фото предоставлено пресс-лужбой ГПМ Радио

Своими впечатлениями делились и артисты. Солисты Uma2rman, братья Кристовские, назвали происходящее «невероятно грандиозным». Zivert отметила, что в эпоху ИИ особенно ценно встречаться на стадионах и обмениваться настоящей человеческой энергией.

Одним из ярких моментов стало попурри Дианы Арбениной. «Иванушки» впервые объединили 10 своих хитов в один непрерывный трек, выстроенный в едином темпе. Группа «Город 312» подготовила отдельный сюрприз: на сцену вышла солистка Ая и исполнила песню «Останусь».

На концерт вышла и Ольга Бузова, несмотря на недавнюю травму колена. Главным хедлайнером вечера стал Баста. Под его «Медлячок», «Сансару» и «Мою игру» зрители включили фонарики на смартфонах, превратив трибуны в светящееся море.

Ольга Бузова. Фото предоставлено пресс-лужбой ГПМ Радио

Не обошлось и без личных историй. Парень по имени Максим из Нижнего Новгорода сделал на сцене предложение своей девушке Наталье. А зритель Алексей из Москвы прямо в зале узнал, что выиграл миллион рублей в лотерее «Мечталлион».

За комфорт гостей отвечали волонтеры из «Высшей школы креативных индустрий» Плехановского университета. Они помогали зрителям находить места и быстрее ориентироваться на площадке. Самые яркие фрагменты «Большой Дискотеки Авторадио» доступны в соцсетях и мессенджерах радиостанции.