Станция метро «Народное ополчение» и проект «Московская верфь»: Собянин вручил премии Москвы в области архитектуры

Сергей Собянин вручил премии Москвы в области архитектуры. Фото: Максим Мишин / Пресс служба Мэра и Правительства Москвы

День архитектора отмечают в России сегодня, 6 июля. По случаю праздника сегодня в мраморном зале столичной мэрии состоялась церемония награждения премией Москвы 2026 года в области архитектуры и градостроительства. Награды вручил мэр столицы Сергей Собянин.

«С профессиональным праздником — с Днем архитектора, — сказал Собянин на церемонии. — Наверное, единственный праздник в стране, который по понедельникам празднуют. Видимо, вы и без этого очень счастливые люди, которым довелось судьбой вашим стремлением создавать архитектурный облик городов, страны на века. Мало кому дается такая возможность».

Мэр поздравил лауреатов с наградами, отметив серьезную конкуренцию. На соискание премии было подано порядка 170 проектов, из них в финал вышли 35. Премией отмечены 26 архитекторов — авторы 12 проектов в девяти номинациях.

КОНКРЕТНО

Лауреатами премии Москвы в области архитектуры и градостроительства в 2026 году стали:

— в номинации «Высотные жилые дома» — проект строительства многофункционального высотного комплекса в ММДЦ «Москва-Сити»;

— в номинации «Многоквартирные жилые дома» — проект строительства многоквартирного дома корп. 10, 11 на ул. Автозаводская, вл. 23/75;

— в номинации «Объекты высшего образования» — проект реконструкции корпусов 5 и 6 Московского архитектурного института на улице Рождественка;

— в номинации «Станции метрополитена» — проект станции метро «Народное Ополчение» Рублево-Архангельской линии;

— в номинации «Объекты промышленности» — два победителя: проект «Московская верфь» и проект строительства общественного комплекса на Волгоградском проспекте.

Полный список победителей — на mos.ru.