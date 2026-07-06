В 215 школах Московской области появятся киберуроки, а число математических классов увеличилось в 2 раза

Фото пресс-службы правительства Московской области

В российских школах завершился ЕГЭ - единый государственный экзамен. Напомним, что на текущий момент выпускники должны сдать два обязательных экзамена (русский язык и математику) и любое количество предметов на выбор - в зависимости от специальности, на которую они собираются поступать.

В Московской области число стобалльников - ребят, которые получили высшие оценки по одному и более экзаменам - за год увеличилось на треть. Это в очередной раз подтверждает постоянно растущий уровень подмосковного образования.

Впрочем, на этом область останавливаться не собирается.

Тему среднего образования в подмосковных школах губернатор Московской области Андрей Воробьёв обсудил сегодня с главами министерств региона и городских округов.

- Закончился учебный год 2025/2026, у нас хорошие результаты, - сказал губернатор. - Московская область - в лидерах по количеству стобалльников и олимпиадников. Но не менее важны для нас и средние результаты, необходимо постоянно повышать общий уровень образования. Для этого мы, например, предусмотрели программу по созданию математических классов. Видим, что и дети, и родители, а самое главное, педагоги готовы поддерживать это направление.

Андрей Воробьёв напомнил, что на Госсовете была поддержана инициатива Подмосковья о запуске с нового учебного года киберуроков. Московская область станет первым регионом, где появится такая дисциплина.

- Это пилотный проект, он затронет 215 школ, а в дальнейшем планируется масштабировать его на все классы. Мы должны тщательно подготовиться: и по методикам, и по оснащению всем необходимым. И, конечно, нужно еще раз убедиться, что преподаватели готовы доходчиво объяснять эти дисциплины.

К слову, региональное Минобразования проводит масштабную работу по дополнительному образованию школьных учителей - через семинары, обучение, ИИ-проекты крупных компаний с собственными экосистемами.

- Мы также изучаем международный опыт преподавания этой новой, но важной дисциплины, - отметил губернатор. - Ну и, конечно, все, что касается научных направлений — химии, физики, — необходимо подготовить лабораторные классы так, чтобы дети могли проводить опыты и заниматься практической деятельностью.

В нынешнем году ОГЭ сдавали 101,5 тысяча девятиклассников Московской области. ЕГЭ - 38,5 тысячи выпускников. В итоге парни и девушки из одиннадцатых классов установили новые количественные планки, на которые система образования региона будет ориентироваться в последующие годы.

- За этот год мы не только сохранили, но и усилили позиции региона по ключевым показателям — это результаты государственной итоговой аттестации, участие в олимпиадах, развитие инженерного образования, модернизация колледжей, кадровое обеспечение школ, доложила Андрею Воробьёву министр образования Московской области Ингрид Пильдес. - Средний балл ЕГЭ в Подмосковье стал значительно выше по сравнению с прошлым годом, особенно заметно выросли результаты по физике. У нас 929 стобалльников, а в 2025-м было 669. Более того, сразу двое выпускников набрали 400 баллов - такого в Подмосковье не было никогда!

Сразу 9 учеников сдали на высший балл по 3 экзамена, еще 92 человека - по 2 экзамена.

- Лучшие результаты по стобалльникам показали Жуковский, Орехово-Зуевский округ, Коломна, Раменский, Пушкинский, Подольск, Мытищи, Балашиха, - рассказала министр.

КСТАТИ

400 баллов в этом году получили Анастасия Косякова из школы №12 в Орехово-Зуеве (русский язык, математика, биология и химия), а также Алексей Майоров из Лицея в Электрогорске (он «выбил» по 100 баллов на экзаменах по русскому языку, химии, математике и физике). Интересно, что молодому человеку не хватило всего 2 баллов до того, чтоб стать 500-балльником! - по информатике он получил «всего» 98 баллов.