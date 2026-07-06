«Программа большая»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв рассказал о модернизации системы водоснабжения и водоотведения в 2026 году

Фото пресс-службы правительства Московской области

В Московской области уже вовсю готовят инфраструктуру к будущему зимнему сезону. В теплое время, напомним, традиционно приводят в порядок объекты ЖКХ, чтобы избежать аварий с приходом холодов.

Эта тема стала главной на традиционном ежедневном совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва с главами региональных министерств и городских округов.

В планах на текущий год - большой объем работ по модернизации сетей, очистных сооружений и водозаборных узлов.

- Наибольший объем работ у нас в округах - Одинцовский, Можайский, Ленинский, Воскресенск, Орехово-Зуевский, - отметил губернатор. - Сейчас 17 объектов уже готовы, из них 9 введены. Еще 28 находятся в высокой степени готовности. Программа большая, мы должны сопровождать ее на всех этапах реализации.

Стоит отметить, что после завершения всех запланированных работ повысится качество коммунальных услуг для 335 тысяч жителей региона.

- Одна из ключевых задач подготовки систем к зиме - промывка резервуаров и сетей, обеспечивающих качественную подачу воды, - уточнил Андрей Воробьёв.

Из 1,7 тысячи резервуаров, которые действуют в Московской области, около 1 тысячи включены в план работ.

- Еще один важный вопрос - состояние запорной арматуры. Здесь очень важно иметь четкое понимание по замене задвижек и всему тому, что касается запчастей. Если говорить попросту, это запас труб, насосов, электрооборудования, муфт.

Всего в планах на 2026 год - привести в порядок 96 различных объектов. В этом списке 34 участка сетей водоснабжения, 25 объектов водоотведения общей протяженностью в 212 км, 27 водозаборных узлов, 6 очистных сооружений, 3 канализационно-насосных станции и 1 водопроводная насосная.

- Мы уже запустили первые 9 объектов, - доложил губернатору министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев. - Чистая вода пришла в дома жителей городского округа Воскресенск благодаря станциям водоподготовки на узлах «Губино», «Леоново», «Знаменка» и «Елкино». Новые станции очистки воды заработали в деревнях Рождествено, Мартюшино, Савельево и Сафонтьево в муниципальном округе Истра. А в Зарайске мы обновили водозаборный узел в деревне Летуново.