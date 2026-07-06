"Целуй ноги": в Москве мать поставила маленького сына на колени из-за велосипеда

За жестокое обращение с сыном женщине грозит штраф Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В соцсетях 6 июля появилось видео, на котором молодая мама потребовала от ребенка встать на колени. Ужасающую картину на смартфон сняли жители столичного района Алтуфьево. Очевидцы сообщали, что женщина кричала на мальчика и принуждала его поцеловать ей ноги, иначе она не отдаст ему велосипед. После того, как ребенок встал на колени, женщина отдала ему велосипед.

- Нам поступил звонок от жителей района. На место выехали сотрудники полиции. Личность женщины была установлена. Ей 34 года. Она является мамой мальчика, который также попал на видео, - рассказали KP.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Сотрудники полиции не подтвердили факт, что женщина просила ребенка целовать ноги. Однако стать на колени просила.

- Начата проверка всех обстоятельств произошедшего, допрошена женщина. Составлен протокол по статье 5.35 КоАП РФ, - добавили в ГУ МВД России по Москве.

Согласно административному правонарушению, женщине, которая поставила собственного сына на колени, грозит штраф за неисполнение родительских обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Ей придется заплатить штраф в размере от 500 до 2000 рублей. Также, по словам сотрудников правоохранительных органов, семью взяли на учет и начнут с родителями индивидуальную профилактическую работу по обучению и содержанию детей.

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