Как фермеры из Смоленской области встретили любовь на московской ярмарке Фото: Департамент торговли и услуг Москвы

Ко Дню семьи, любви и верности участники московских ярмарок Андрей и Марина поделились своей историей. Знакомство в Гагарине, помолвка на ярмарке в Отрадном и предстоящая свадьба на собственной улиточной ферме.

Московские ярмарки — уникальный формат, который выходит за рамки привычной торговли. Здесь особая атмосфера: граница между покупателем и продавцом размыта, люди часто находят тут друзей и партнеров со сходными интересами и ценностями. А еще на московских ярмарках можно найти свою вторую половину, как это сделали два фермера из Смоленска: Андрей и Марина, владельцы фермы по выращиванию улиток в Смоленской области. Они привозят на ярмарки продукцию более чем 20 хозяйств Смоленщины — являются региональными агроагрегаторами.

Их помолвка состоялась на московской ярмарке в Отрадном. Андрей выбрал это место не случайно: здесь они с Мариной привыкли работать как партнеры. Размер кольца он узнал еще под Новый год — но сделал это хитро. Подарил Марине серебряное кольцо с неограненными алмазами, которое оказалось великовато, а в разговоре как бы невзначай поинтересовался, какой размер подошел бы для безымянного пальца. Так стала известна цифра — семнадцатый. Марина ничего не подозревала.

Андрей поделился, что хотел, чтобы эмоции Марины и окружающих были искренними. Так и вышло: организаторы проекта и постоянные покупатели, знающие их лично, разделили этот момент с теплотой.

Свадьбу пара планирует провести этим летом на собственной ферме, в Смоленской области, в городе Гагарине. Ироничная отсылка к первому космонавту стала их семейной легендой: «Первый полет объединил не только человечество, но и нас», — шутят Андрей и Марина. Они намерены сделать событие ярким и запоминающимся. Андрей планирует пригласить на торжество всех, кто их поддерживал.

К новоиспеченной паре на ярмарки в Коптеве и Отрадном горожане приходят за домашними заготовками: квашеной капустой, бочковыми огурцами, а также за медом, иван-чаем, натуральными соками и сыродавлеными маслами — тыквенным, кедровым и из грецкого ореха. На их прилавках представлены также козий и овечий сыры, сулугуни и моцарелла. В мясном отделе— сырокопченое мясо, карпаччо, пастрома и фермерский шпик. Для сладкоежек — смоленская пастила-смоква и легендарные печатные пряники с изображением Успенского собора и памятника героям 1812 года, которые уже давно стали съедобным символом региона.

Тем, кто ценит домашнюю кухню и экономию времени, пригодятся полуфабрикаты: пельмени ручной лепки, котлеты, фрикадельки, чебуреки, сырники, блины с начинками и вареники. А на обед или ужин — кордон-блю с ветчиной из индейки, котлеты по-киевски, ленивые голубцы и куриный бифштекс.

Особенность монорегионального формата в том, что на одной площадке собираются товары сразу нескольких небольших хозяйств. Это упрощает логистику, а бесплатное предоставление оборудованных торговых мест дает фермерам шанс выйти на столичный рынок без лишних затрат. И, как показывает история Андрея и Марины, иногда — найти здесь не только покупателей, но и друг друга.

Московские ярмарки — место, куда горожане традиционно приходят за качественными и свежими фермерскими продуктами, привезенными более чем из 40 регионов России. Каждый поставщик гарантирует качество и свежесть товаров, а специалисты государственной ветеринарной службы города Москвы проверяют продукцию перед отправкой на прилавок.

Места участникам ярмарок предоставляются бесплатно. Ярмарочные павильоны установлены недалеко от станций метро и в других многолюдных местах, обеспечены системами отопления, вентиляции, кондиционирования и видеонаблюдения, а также торговым и холодильным оборудованием, что делает их комфортными для посещения.

Московские ярмарки приглашают к сотрудничеству агроагрегаторов от регионов, которые смогут представлять сразу несколько хозяйств и предприятий субъекта. Подобное сотрудничество не только позволяет выйти на столичный рынок локальным производителям, но и привлекает к региону внимание туристов, а также в целом положительно сказывается на его имидже. Подробнее о сотрудничестве можно узнать на официальном сайте ГБУ «Московские ярмарки».

Больше информации о деятельности столичного Департамента торговли и услуг — в официальном канале ведомства в мессенджере «Макс».

Поддержка семейных предпринимательских инициатив на московских ярмарках соответствует целям национального проекта «Семья», направленного на укрепление семейных ценностей и создание комфортных условий для жизни. Подробнее о национальных проектах России и вкладе столицы можно узнать на специальной странице.