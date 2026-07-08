В Москве запустили тематический поезд метро от VK в День семьи, любви и верности: Яркие фото

В московском метро запустили тематический поезд, посвященный VK Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В столичном метрополитене состоялся торжественный запуск тематического поезда, посвященного ведущей российской технологической компании VK. Мероприятие приурочили ко Дню семьи, любви и верности.

В столичном метрополитене состоялся торжественный запуск тематического поезда, посвященного ведущей российской технологической компании VK. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Идея оформления

Специалисты показали, как развивается VK, через образ московского метрополитена. Оформление поезда выполнено в тёмной и светлой темах, что обыгрывает эффект выезда состава на поверхность — эта идея отсылает к станции «Воробьёвы горы», где поезд появляется из тоннеля на открытом участке пути. Переход от тёмного к светлому символизирует движение вперёд, развитие и новые возможности.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В одном из вагонов разместили ростомер, который подбирает контент с учётом роста пассажира. Этот интерактивный элемент позволяет пассажирам взаимодействовать с пространством поезда.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Программа запуска

После торжественной церемонии запуска состоялась раздача 500 букетов ромашек на одной из станций метро. Цветы стали символом праздника - Дня семьи, любви и верности.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Также в рамках мероприятия открыли инсталляцию, посвящённую объединению народов России. Арт-объект дополнил праздничную атмосферу и подчеркнул идею единства.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

На площадке проходили съёмки клипа с участием блогеров, посвящённого семейным ценностям. Ролик станет частью кампании, направленной на популяризацию традиционных ценностей и укрепление семейных связей.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Поезд уже вышел на линию и будет курсировать по столичной подземке, радуя пассажиров необычным оформлением и интерактивными элементами.