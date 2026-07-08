Собянин открыл первую в России роботизированную линию по выпуску ЖК-дисплеев

Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 8 июля, открыл новые высокотехнологичные цеха по производству жидкокристаллических (ЖК) дисплеев и выпуску оптоэлектроники. Их разместили на площадке особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва».

«По поручению президента мы продолжаем обеспечивать технологическую независимость нашей страны, - сказал Собянин во время запуска цехов. - В прошлом году в Москве было введено около 1 миллиона квадратных метров высокотехнологичных предприятий. В этом году будет около 2 миллионов».

Он уточнил, что появятся десятки новых промышленных площадок. Сюда входят и два открывшихся сегодня предприятия.

«Это жидкокристаллические модули, которые не производились в нашей стране совсем, - подчеркнул Собянин. - Это новое качество отечественной продукции. И трансиверы на базе фотонных интегральных схем. Это тоже прорыв, необходимый для обеспечения центров обработки данных, банковской системы, систем связи и так далее».

Мэр сообщил о дальнейшей поддержке высокотехнологичных предприятий правительством Москвы. В частности, город продолжит предоставлять льготы, инвестиции, помогать в подборе помещений.

Известно, что на открывшемся сегодня производстве жидкокристаллических дисплеев обеспечили высокий уровень роботизации. Компания займется разработкой дисплеев в том числе для автомобилей «Москвич».

КОНКРЕТНО

Первая в России роботизированная линия по серийному производству жидкокристаллических дисплейных модулей диагональю от 11 до 86 дюймов позволит предприятию перейти на полный цикл выпуска интерактивного оборудования.

На промышленном участке работают семь новейших робототехнических комплексов, а также цифровые системы компьютерного зрения и управления процессами. После того, как новые цеха выйдут на полную мощность, там смогут ежегодно выпускать около 500 тысяч изделий.

В результате закроют примерно 50% всего рынка в Центральном федеральном округе. В проект инвестируют 1,4 миллиарда рублей.

Запуск другого цеха обеспечит производство трансиверов, способных передавать данные на 400 и 800 Гбит/с вместо прежних на 100 Гбит/с. Такая скорость крайне важна для развития сетей 5G и модернизации телеком-инфраструктуры в целом.