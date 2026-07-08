«Вы достойно прошли все испытания»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв встретился со школьниками, которые показали уникальные результаты на ЕГЭ

Фото: Евгений Пронин

Школьники Московской области в нынешнем учебном году показали удивительные результаты на ЕГЭ (Единый государственный экзамен). Сразу девять ребят сумели добиться высших оценок на экзаменах по трем предметам (то есть получили по 300 баллов), а двое добились такого же результата сразу по четырем предметам (то есть, набрали по 400 баллов). К слову, 400-балльников на нынешнем ЕГЭ восемь по стране. И двое из них представляют школы Московской области.

При этом сразу на треть (если сравнивать с прошлым годом) увеличилось количество 100-балльников из подмосковных школ. Высшие баллы по хотя бы одному предмету получили сразу 987 (!) ребят. В пятерке муниципалитетов, юные жители которых показали наилучшие результаты - Балашиха, Подольск, Мытищи, Раменский округ и Королев.

Сегодня губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв встретился с мультистобалльниками.

- Хочу поздравить вас и отметить ваши успехи, - сказал губернатор. - Вы достойно прошли все испытания. Это очень важно для всей большой системы образования нашей страны, Подмосковья. У нас в этом году около тысячи стобалльников. Это почти на 30% больше, чем годом ране.

Отдельно Андрей Воробьёв поблагодарил школьных учителей, чьи воспитанники сумели так блестяще проявить себя на ЕГЭ.

- Сегодня здесь учителя физики и русского языка. Но важен каждый предмет, который преподается профессионально. Это позволяет ребятам добиваться очень высоких результатов. Мы, конечно, дорожим и ищем таких педагогов, как вы, которые могут подобрать ключи к ребенку, мотивировать наших детей, прививать любовь к предметам, неважно, химия ли это или математика. И всегда за спиной детей стоят их родители, которые также вносят заметную лепту, поддерживают, мотивируют, гордятся успехами. Когда есть союз детей, учителей и родителей, мы всегда видим хороший результат.

Выпускникам губернатор пожелал не только поступить в лучшие вузы, но и найти себя, реализоваться в востребованных профессиях.

Один из героев-школьников, получивший по 100 баллов сразу по четырем предметам, стал Алексей Майоров из Электрогорского лицея. В его активе 400 баллов по математике, русскому языку, химии и физике. Совсем немного не хватило парню до невероятной цифры «500» - по информатике он взял «лишь» 98 баллов. Кстати, Алексей хорош не только в учебе, но и в спорте – он регулярно защищал честь школы на соревнованиях по футболу, волейболу, баскетболу, а также входил в число призеров «Лыжни России».

- Добиться такого результата на ЕГЭ мне помогли онлайн-школы, репетиторы и правильный тайм-менеджмент, - рассказал выпускник Андрею Воробьёву. - Но главное во всей этой подготовке не забывать про свои увлечения, личную жизнь.

Алексей уточнил, что планирует поступить на факультет бизнес-информатики Высшей школы экономики.

Еще одна 400-балльница - Анастасия Косякова из школы №12 Орехово-Зуевского округа. Свои высшие баллы девушка получила по русскому языку, профильной математике, химии и биологии. Школу она закончила с золотой медалью.

- К ЕГЭ я начала готовиться с девятого класса, - призналась Настя, беседуя с губернатором. - Учителя оказывали мне огромную поддержку, вложили в меня все свои знания, что и привело к такому результату. Конечно, это большой труд, но очень важно помимо учебы не забывать о своих хобби, уделять время отдыху, друзьям, прогулкам, чтобы не выгореть.

Ее мечта – в будущем связать свою судьбу с профессией биоинженера-биотехнолога. Настя собирается поступать в МГУ.

Общаясь со школьниками, их учителями и родителями, Андрей Воробьёв отметил, что с нового учебного года более 200 школ Московской области запустят киберуроки (они приходят на замену урокам информатики, которые в нынешнем своем виде на фоне продвинутости нынешних детей потеряли актуальность).

- Дети будут обучаться кибербезопасности, навыкам обращения с компьютером, программированию на киберуроках, - сказал губернатор. - В новом учебном году в более чем 200 школ с 1 класса вводим эту дисциплину вместе с Яндексом и Сбером. Конечно, очень важны методики. Сейчас идет подготовка учителей. Мне кажется, детям будет интересно. Хотим, чтобы в 2027 году такие уроки были в каждой школе.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- 38,5 тысяч ребят из Подмосковья сдавали в нынешнем году ЕГЭ.

- По итогам экзаменом этого года подмосковные школьники повысили свой средний балл на экзаменах по по физике, биологии, информатике и профильной математике.

- Единовременную выплату по 100 тысяч рублей в этом году получат выпускники, набравшие 100 баллов по двум и более предметам. Это стимулирующие выплаты в Московской области ввели в в соответствии с задачами национального проекта «Молодежь и дети».