Лесные библиотеки и шезлонги у воды: Где устроить офис на свежем воздухе в Москве

Летом в столице легко устроить себе офис в парке или на берегу реки. Фото: пресс-служба Департамента культуры города Москвы

Летом в столице легко устроить себе офис в парке или на берегу реки. Для этого созданы отдельные места в зонах отдыха и коворкинги. Везде есть бесплатный городской Wi-Fi.

Рассказываем, где поработать с ноутбуком на свежем воздухе.

ЗАВИСАЕМ В ГАМАКЕ

В парках «Ходынское поле», 50-летия Октября и усадьбе Воронцово в будни работают лесные библиотеки с зонами коворкинга. В летних павильонах с панорамными окнами есть розетки для зарядки гаджетов, столики, стулья, мягкие кресла, гамаки и плетеные диваны. На стеллажах собраны книги разных жанров и журналы. Если захочется прийти сюда в выходные, то можно поучаствовать в бесплатных и платных мастер-классах, пленэрах и музыкальных вечерах. В афише также анимационные программы для детей, спектакли и квизы (подробнее - на сайте проекта «Лето в Москве» https://leto.mos.ru).

Где: ст. м. «ЦСКА», Ходынский б-р, в районе д. 20А, парк «Ходынское поле»; ст. м. «Воронцовская», ул. Воронцовские пруды, д. 3, парк усадьбы Воронцово; ст. м. «Проспект Вернадского», ул. Удальцова, вл. 22, корп. 3, парк 50-летия Октября.

В парках «Ходынское поле», 50-летия Октября и усадьбе Воронцово в будни работают лесные библиотеки с зонами коворкинга. Фото: пресс-служба Департамента культуры города Москвы

РОЗЫ ВОКРУГ

В Измайловском парке можно прийти с ноутбуком в розарий, спрятанный среди хвойных деревьев. Уютное место с лавочками находится в центральной части парковой территории, неподалеку от эстрады «Солнечная». Там растут туи и розы нескольких сортов, среди которых розовые, персиковые и красные. Рядом расположен Круглый пруд.

Где: МЦК Соколиная гора, Народный пр-т, в районе д. 17, корп. 1, стр. 13.

МЕСТО В БЕСЕДКЕ

В «Саду будущего» в парке «Яуза» на северо-востоке столицы можно превратить в мини-офис беседку для коворкинга. Таких домиков здесь несколько. Внутри есть скамейки, столы и розетки. При желании можно устроиться на шезлонгах по соседству или на качелях-гнездах.

А еще в парковом экоцентре «Яуза» работают зоны для буккроссинга, то есть бесплатного обмена книгами. Там тоже можно поработать в тишине и комфорте.

Где: ст. м. «Ботанический сад», ул. Вильгельма Пика, в районе д. 16, «Сад Будущего»; ст. м. «Бибирево», Юрловский пр-д, д. 10/4, экоцентр «Яуза».

В «Саду будущего» в парке «Яуза» на северо-востоке столицы можно превратить в мини-офис беседку для коворкинга. Фото: соцсети

В ПЕРЕРЫВЕ - ШАХМАТЫ

Около Большого Воронцовского пруда в парке «Усадьба Воронцово» работает шахматный павильон. В нем есть столы для конспектирования и чтения, а также полка буккроссинга. При желании можно в свой перерыв поиграть в шахматы с другими посетителями. Доску и фигуры приносите с собой.

Где: ст. м. «Новаторская», ул. Воронцовский парк, д. 7.

Воронцовские пруды шахматный павильон. Фото: «Усадьба Воронцово»

С ВИДОМ НА ЛЕБЕДИНОЕ СЕМЕЙСТВО

В Лианозовском парке можно найти тихие зоны, в которых удобно расположиться с бумагами и ноутбуком. Например, в крытой шахматной беседке с лавочками и столами. А еще «зеленый кабинет» можно устроить около пруда, разместившись в шезлонге. Отсюда открывается красивый вид на воду и семейство живущих в парке лебедей - Ромео, Джульетта и их двое птенцов.

Где: ст. м. «Алтуфьево», ул. Углическая, д. 13.

Лианозовский парк беседка. Фото: соцсети

АКУЛА МИМО ПРОПЛЫВАЕТ

На ВДНХ найдется сразу несколько мест для работы на природе. Например, можно с комфортом расположиться в зоне отдыха около каскада прудов, в Северном и Южном розариях, за павильоном №64 «Оптика».

А еще в холле павильона № 42 «Центр национальных конных традиций» с панорамными окнами удобно устроиться с ноутбуком за столом, в мягких креслах или на диванах. Зоны с розетками и станциями для подзарядки техники есть в фудхоллах «Дом российской кухни» и «Рестомаркет».

Пожалуй, самая красивая площадка для мини-офиса в парке находится в центре океанографии и морской биологии «Москвариум». В кафе на первом этаже через огромные окна можно любоваться обитателями аквариума - скатами, рыбами и акулами. Входной билет сюда не нужен.

Где: ст. м. «ВДНХ», пр-т Мира, вл. 119.

На ВДНХ найдется сразу несколько мест для работы на природе.

ЧТО ЕЩЕ

- Около Северного речного вокзала можно поработать с ноутбуком на шезлонге. На набережной есть зарядки для гаджетов. Виды здесь красивые - на канал имени Москвы, белоснежные речные суда и порт.

- В парке «Зарядье» удобно под стеклянной корой на лавочках в зоне амфитеатра или в ландшафтной зоне - в степи, хвойном лесу или около пруда с охлаждающим туманом. А зарядить мобильную технику можно в павильоне «Медиацентр».

- В парке 50-летия Октября можно разместиться среди туй в зеленом лабиринте за площадью Семьи или в парковой ротонде.