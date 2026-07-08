Городские площадки объединили сотни семей, предложив гостям разнообразную программу Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В столице 8 июля прошли праздничные мероприятия, посвящённые Дню семьи, любви и верности. Городские площадки объединили сотни семей, предложив гостям разнообразную программу — от творческих мастер-классов до ретрогейминга и театрализованных показов.

Творчество, игры и ромашки

На площадке «Солнце Москвы» с 14:00 до 18:00 работали творческие мастер-классы, аквагрим и фотозона с аниматорами. Гости могли поучаствовать в розыгрышах призов и подарков, а также послушать паблик-ток с известным автором детских книг.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Площади Революции развернулась зона ретрогейминга. Здесь можно было бесплатно поиграть в культовые игры на ретроприставках за ЭЛТ-телевизором — Pac-Man, Mortal Kombat 3, Sonic the Hedgehog. Площадка собрала несколько поколений: родители показывали детям игры своего детства, а те, в свою очередь, открывали для себя пиксельный мир.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Семейные экскурсии и парад

На ВДНХ прошла экскурсия «Мужские и женские образы на ВДНХ», посвящённая личным историям, скрытым за фасадами знаменитых павильонов. Гостям рассказали о выдающихся семейных и творческих союзах, чьи имена вписаны в летопись Выставки.

Вечером состоялся Всероссийский парад семьи, в котором приняли участие семьи из более чем 200 городов страны. Шествие прошло по северной петле кольцевой дороги и у павильона №57 «Россия — моя история».

В Центре «Космонавтика и авиация» провели экскурсию «Любовь — это космос, космос — это любовь!», где гости услышали вдохновляющие истории о конструкторах и космонавтах, пронесших чувства сквозь годы испытаний и разлук.

В Музее славянской письменности «Слово» состоялась экскурсия «Любовь — неиссякаемый родник» — путешествие сквозь века о том, как менялись права и обязанности супругов и какое значение придавалось понятиям «семья», «любовь» и «верность» в разные исторические периоды.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Праздник у Кремля и на Тверском бульваре

В парке «Зарядье» на площади у Старого Английского двора прошёл театрализованный модный показ «Русский стиль. Обряд». Пять древнерусских обрядов — опахивание поля, кумление, вождение стрелы и другие — стали главами визуальной повести, ожившей через коллекции дизайнеров из разных городов России.

На Тверском бульваре в летнем клубе «Москва» организовали спортивные тренировки и активности для всей семьи: бокс, пинг-понг, петанк и шахматы. Для юных гостей провели мастер-классы по кастомизации аксессуаров, а мамы с дочками старше 12 лет могли сделать экспресс-макияж.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Фестиваль тенниса и регистрация браков

В рамках «Фестиваля тенниса» в Москве прошли открытые уроки, мастер-классы и шоу-матчи с участием звёзд мирового тенниса. Площадки объединили спорт, развлечения и активный отдых для всех поколений.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В кинопарке «Москино» в День семьи, любви и верности зарегистрировали брак 11 столичных пар. Торжественная церемония прошла на фоне декораций, создающих особую атмосферу праздника.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Дарвиновском музее гостей ждали познавательные игры о семейных традициях, экскурсия по цветущей экотропе, квест «Семейная жизнь животных» и игротека на музейной крыше.

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