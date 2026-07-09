Облачно с прояснениями и небольшой дождь ожидаются в Москве 9 июля 2026 года Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Четверг, 9 июля, принесет москвичам долгожданное потепление после нескольких дней прохладной и дождливой погоды. Погода в Москве начнет постепенно возвращаться к летнему комфорту: синоптики обещают облачность с прояснениями, небольшой дождь и температуру воздуха, которая приблизится к 30-градусной отметке. Это хороший день для прогулок, но с оговоркой на возможные осадки.

Погода в Москве 9 июля 2026 года: температура воздуха

Днем воздух в столице прогреется до плюс 23–28 градусов. Это ощутимое потепление по сравнению с предыдущими днями, когда столбики термометров едва достигали +22. Ночью станет прохладно — ожидается от 15 до 17 градусов тепла. Суточный перепад будет умеренным.

Осадки в Москве 9 июля 2026 года

Небо над столицей будет облачным с прояснениями. Ожидается небольшой дождь, который местами может быть умеренным. В отличие от предыдущих дней, когда дожди сопровождались грозами, 9 июля осадки будут менее интенсивными. Ночью дождь может усилиться, особенно по области, где в отдельных районах возможны грозы. Зонт все еще пригодится, но уже не как обязательный элемент, а скорее для подстраховки.

Ветер, давление и предупреждения

Ветер в четверг будет южным со скоростью 6–11 метров в секунду, местами порывы до 15 м/с. Атмосферное давление останется пониженным: днем 739 мм ртутного столба, ночью — 740 мм. Это ниже климатической нормы для июля, и метеозависимые люди могут ощутить дискомфорт.

Особых предупреждений от МЧС на четверг не поступало. Однако водителям стоит быть внимательными на мокрой дороге в случае дождя. Пешеходам рекомендуем иметь при себе зонт и не укрываться от дождя под высокими деревьями.

Погода в Москве 9 июля — это шаг в сторону более теплого и стабильного летнего режима. Потепление, кратковременные дожди и отсутствие гроз делают этот день вполне комфортным для прогулок и встреч. Хорошая новость в том, что в пятницу и выходные температура продолжит расти, а дожди станут еще менее частыми.