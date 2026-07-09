«Это важное событие для округа»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв осмотрел детское отделение новой поликлиники в Ногинске

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В подмосковном Ногинске заработало детское отделение большого многофункционального центра. Здесь будут лечиться и проходит обследования 10 тысяч маленьких пациентов, прикрепленных к новой поликлинике, а после запуска взрослого отделения - еще 45 тысяч жителей Богородского округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сегодня осмотрел новый медцентр, построенный в микрорайоне Заречье в рамках президентского нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», и пообщался с работающими здесь медиками.

- Мы часто говорим о медцентрах, которые строим при поддержке Президента – это и детский центр в Красногорске, который мы открыли, и в Балашихе огромный современный комплекс через 2 года сдадим, в Мытищах начали строить, - сказал Андрей Воробьёв. - Все это очень важно, потому что медицина уходит из устаревших помещений. Когда я докладываю Президенту о мероприятиях по трансформации здравоохранения, он всегда обращает внимание на первичное звено – поликлиники, медицинские центры, которые должны соответствовать лучшим стандартам.

Губернатор отметил, что запуск новой поликлиники в Ногинске - важное событие для всего Богородского округа (в нем сейчас, кстати, проживают более 220 тысяч человек, - Авт.).

- Это настоящий медицинский центр, который оснащен всем необходимым оборудованием - КТ, МРТ, маммограф, рентген, УЗИ. И самое главное – врачи, которыми мы очень дорожим. У нас есть и муниципальные программы, и региональные, направленные на их поддержку. Самая сложная работа - в первичном звене. Наша задача – не просто построить здание, но и сделать так, чтобы внутри все было максимально функционально.

По словам Андрея Воробьёва, в дневном стационаре будут не только оказывать медпомощь, но и проводить диагностику, диспансеризацию.

- Рядом мы сделали детские городки, место для общения родителей. Это очень востребовано, - сказал губернатор.

Ежедневно поликлинику в Заречье смогут посещать до 500 человек - 150 детей и 350 взрослых. Сюда уже переехало детское отделение №2 и детский стационар, которые раньше занимали первые этажи жилых домов. В ближайшие неделю сюда переедет и взрослая поликлиника №2, долгие годы работавшая в старом здании.

Главврач ГБУЗ МО «Ногинская больница» Сергей Лившиц доложил губернатору, что для запуска взрослого стационара остаются буквально последние штрихи:

- Детское отделение уже начало работу, взрослое полностью готово. Сейчас мы ожидаем получения разрешительных документов на эксплуатацию рентгеновского тяжелого оборудования. И, соответственно, после этого сразу запускаем.

Штат поликлиники на данный момент укомплектован на 90%. Уже осенью его пополнят молодые специалисты.