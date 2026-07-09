Кому охота петь до седьмого пота: у москвичей входят в моду велокараоке

В Москве набирает популярность формат веловечеринок с караоке. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В большом городе самый ценный ресурс, как известно, время. Столько всего хочется сделать, но не всегда успеваешь. Вот, например, дилемма: пойти после работы в спортзал или с подружками в караоке. Хорошо, что иногда можно совместить два в одном. В столице стали популярны веловечеринки: тренировки, совмещенные с веселыми песнями (и даже парой глоточков игристого). На одну из таких записалась журналистка «Комсомолки».

В столице стали популярны веловечеринки: тренировки, совмещенные с веселыми песнями (и даже парой глоточков игристого). На одну из таких записалась журналистка «Комсомолки». Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В РУССКОМ СТИЛЕ

Уже в раздевалке чувствуешь себя за кулисами большого концертного шоу. На шкафчиках тут, как в гримерках, имена известных артистов: Нирвана, Мадонна, Майкл Джексон, Аврил Лавин, Металлика.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

- Всегда занимаю шкаф Мадонны, - с ходу делится со мной одна из участниц вечеринки. – Мне она нравится, ее энергия. Жду, когда будет тренировка с ее песнями. Я была на мальдивской вечеринке и на рок-пати. Для пятничной тренировки всегда выбираю такие вечеринки. На них нет большой нагрузки.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

- В прошлые выходные была вечеринка под песни Майкла Джексона, тренеры были в образе: шляпы, белые носки. Много пришло людей, все велосипеды были заняты, - говорит другая участница.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

С собой на тематическую вечеринку «Иван Купала» я взяла яркий платок – тема-то народная. И не прогадала. Тренеры тоже подготовились: вышли к нам в русских рубахах и платьях с вышивками .

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

- У нас сегодня задача - получить удовольствие. Если кто-то не хочет пропускать тренировку, тот работает в своем темпе и выжимает по полной, кто хочет спокойнее – поем, смотрим на широкие русские поля и наслаждаемся, - начинает тренировку тренер Алексей Евстратов.

- А «Широка река» Надежды Кадышевой будет? – спросил один из участников.

- А то!

ПОЛЕВЫЕ УСЛОВИЯ

На групповых тренировках по велотренажерам я бывала раньше – сидишь себе на седле, крутишь педали, а перед тобой на экране транслируют горы, леса, поля. Очень живописно. А для полного эффекта присутствия нужно учитывать рельеф: пока глядишь на крутые гонки, приходится хорошенько поднажать. Вроде бы ничего сложного, но выходишь с тренировки, как выжатый лимон. Здесь идея такая же. Только на экране девушки опять же в народных платьях косят пшеницу, а за атмосферу караоке-клуба отвечает мерцающий диско-шар.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Под русские песни в современной обработке не хотелось газовать. А наоборот - ехать тихо-тихо, чтобы не разбудить петухов и собак в домах. В какой-то момент я начала представлять, что доеду до родника и напьюсь ключевой водицы. Вот великая сила искусства!

- Если есть силы, споем? Надеюсь, что слова все знают, подбирал для вас настоящий хит, – сказал тренер.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

И вот мы крутим педали и поем нестареющий шлягер про плывущий веночек и одинокую женщину на берегу. Мужчины, кстати, не стеснялись: горланили очень прилично. Заглянула украдкой на тренажер соседа, сжег аж 750 калорий. Ничего себе! Интересно, активное пение тоже что-то добавило к этому результату? У меня оказалось чуть меньше - 512 калорий - но я осталось довольно.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

- На стандартной тренировке можно сжечь до 1500 калорий, если проехать 28-30 км, - рассказывает Алексей Евстратов. – Вообще калории сжигаются у всех людей по-разному. Один интенсивно работал, а у другого вес выше, значит и сжигать будет больше.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

После вечеринки никто не спешил разбегаться по раздевалкам, так как по традиции завершает сие действо совместное распитие бокала шампанского. Новичков тренер сразу успокоил, что больше бокала здесь никому не предлагают, а вот пообщаться и обсудить день это не помешает. И действительно, на утро и голова не болела, и не было ощущения разбитости и усталости. Вот что бывает, когда спорт и вечеринки уравновешивают друг друга.

Фото: Алиса ТИТКО. Перейти в Фотобанк КП

Где: ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 26.

Когда: по пятницам, 20.30.

Стоимость: 1700 рублей.