Облачно с прояснениями и кратковременный ливневой дождь с грозой ожидаются в Москве 10 июля 2026 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Пятница, 10 июля, станет для москвичей днем контрастов: с одной стороны — ощутимое потепление до +27 градусов, с другой — синоптики прогнозируют кратковременные ливневые дожди, грозы и даже град. Погода в Москве продолжит радовать теплом, но внесет серьезные коррективы в виде нестабильной атмосферы. Тем, кто планирует выходить на улицу, стоит быть готовыми к резкой смене погоды.

Погода в Москве 10 июля 2026 года: температура воздуха

Днем воздух в столице прогреется до плюс 25–27 градусов. Это заметное потепление после нескольких дней с температурой около +22. Ночью станет тепло — ожидается от 17 до 19 градусов. Суточный перепад будет небольшим, что характерно для влажной погоды.

Осадки в Москве 10 июля 2026 года

Небо над столицей будет облачным с прояснениями. Главная особенность этого дня — кратковременные ливневые дожди, которые местами могут быть сильными. В отдельных районах синоптики прогнозируют грозы и даже град. Осадки будут локальными, но интенсивными — классическая летняя картина. Ночью дожди продолжатся, местами также возможны грозы. Зонт и непромокаемая обувь станут главными спутниками москвичей в пятницу.

Ветер, давление и предупреждения

Ветер в пятницу будет восточным со скоростью 6–11 метров в секунду, местами порывы до 15–20 м/с. Атмосферное давление начнет расти и достигнет 748 мм ртутного столба днем и 747 мм ночью. Это ближе к климатической норме, и метеозависимые люди могут почувствовать улучшение самочувствия.

В связи с прогнозируемыми грозами, градом и сильными порывами ветра возможны локальные предупреждения от МЧС. Водителям стоит быть особенно внимательными на мокрой дороге: снижать скорость, увеличивать дистанцию и избегать резких маневров. Пешеходам — не укрываться от дождя под высокими деревьями и рекламными конструкциями, а также избегать парковки автомобилей рядом с ними из-за риска падения веток.

Погода в Москве 10 июля — это классический летний день с экстремальными контрастами: тепло, солнце сквозь облака, ливни, грозы и даже град в отдельных районах. Такая погода требует внимательности и готовности к резким переменам. Главное — следить за прогнозом, иметь при себе зонт и по возможности переждать грозу в помещении. Хорошая новость в том, что к выходным характер погоды станет более спокойным.