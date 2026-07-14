Удивительные названия столичных улиц: От Жужи до Банковского Мыса

Новый жилой микрорайон СберСити в проекте выглядит весьма футуристично. А вот имена улиц в нем отсылают к российской истории XIX века. Вот она, связь эпох! Пресс-служба мэра и правительства Москвы

На территории столичного микрорайона Рублево-Архангельское, куда сейчас тянут графитовую ветку метро, возводят инновационный квартал СберСити. Недавно для него утвердили названия улиц.

Сергей Собянин. АГН»Москва»

- Там появятся улицы Голицына, Юсупова, Бове, Штиглица, Канкрина, Банковый Мыс, Мечты, а также бульвар Манжерок, - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Расшифруем. Локации будут носить имена князей Юсуповых, которые владели самыми роскошными особняками Москвы; князей Голицыных, служивших Российскому государству более 600 лет; архитектора Осипа Бове, который отстраивал Москву после пожара 1812 года; барона Александра фон Штиглица, развивавшего банковское дело и железные дороги России, и графа Егора Канкрина - автора денежных реформ.

С Мечтой все ясно: говорят, в районе построят настолько умные дома, что даже система мусороудаления у них будет автоматической. С Банковым Мысом тоже вполне очевидные параллели (см. название квартала). Бульвар Манжерок отсылает к одному из крупнейших круглогодичных горнолыжных курортов в Республике Алтай. Про лыжные трассы в этом районе пока не сообщали, но проект предполагает беговые дорожки, японский сад, прогулочные зоны и 5-километровую набережную Москвы-реки. Так что в Москве появится еще одно вполне себе курортное местечко.

Чьих рук дело

С названиями разобрались. А вот кто их придумывает и утверждает?

Предложить название для улицы может любой гражданин или общественная организация. Для этого нужно направить письменное обращение в специальную комиссию, в нем обосновать свое предложение с точки зрения географии, биографии, истории, общественной важности. Обращение направляется в городскую межведомственную комиссию по наименованию территориальных единиц, улиц, станций метрополитена, организаций и других объектов города Москвы. Она относится к столичному Департаменту культурного наследия. В состав комиссии входят эксперты в области истории, москвоведения, филологии, лингвистики, градостроительной деятельности и исполнительные органы власти. Глава комиссии - заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Комиссия и дает названия новым объектам, возвращает исторические названия старым, присваивает имена героев и устраняет дублирующиеся.

Присваивать имена живых запрещено

Время от времени вопрос о присвоении названий выносится на общественное обсуждение - обычно через платформу «Активный гражданин». Так, в 2023 году северный дублер Кутузовского проспекта по решению москвичей назвали проспектом Багратиона, вариантами были Одинцовское шоссе и Деловой проспект.

Таблички с названиями улиц изготавливает и устанавливает Московское городское бюро технической инвентаризации (МосгорБТИ). Кстати, их дизайн выбирали осознанно: считается, что синий фон с белыми буквами хорошо контрастирует со знаками дорожного движения и сигналами светофоров. Шрифт на табличках тоже особенный - он называется «Старомосковский».

Чтобы улицу назвали именем героя или видного деятеля, с момента его смерти должно пройти не менее 10 лет. Присваивать имена живых людей запрещено. Исключение делается только в двух случаях: когда есть персональная рекомендация, полученная от Президента России или от мэра Москвы.

Для лентяев и мажоров

Откуда пошли странные наименования в столице

Улица Жужа находится на территории парка-заповедника «Коломенское». В свое время в этом районе протекала речка. Жужей ее называли то ли за журчание, то ли за невеликую глубину, которая делала ее похожей на лужу. Речка и сейчас существует, но убрана в коллектор.

Улица Ленивка в Хамовниках. Когда-то ее называли «Ленивый Торжок», и это наименование отсылало к рынку в этих местах. В XVII веке товары здесь продавали прямо с телег, не заморачиваясь со строительством торговых рядов. Есть еще одна версия: раньше рядом протекала речка с неспешным течением - в народе ее называли Ленивкой.

Улица Щипок сегодня находится в тихом центре Москвы, а когда-то это была самая окраина столицы, где «щупали» гостей города на предмет контрабанды. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Улица Щипок в районе Замоскворечье. Раньше здесь стояла таможенная застава, работники которой железным прутом проверяла обозы с сеном-соломой, которые везли в город: нет ли там товаров, за которые торговцы не хотят платить пошлину. Прут этот называли «щуп» или «щупок». Предположительно, он и стал основой названия, которое со временем видоизменилось.

Мажоров переулок в районе ст. м. «Семеновская». Раньше здесь размещалось село Семеновское, а там - оркестр Семеновского гвардейского полка. По первой версии, в оркестре главного барабанщика - а позже и руководителя самого оркестра на марше - называли «тамбурмажор». Вот переулок и «присвоил» себе сокращенное наименование. По другой версии, оркестр тут ни при чем: дома в этом месте принадлежали человеку с фамилией Мажеров.