«Все получилось благодаря активным жителям»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв проверил, как завершается капремонт основного корпуса гимназии №5 в Дзержинском

Фото Сергея Шешина

В подмосковном Дзержинском вышел на финишную прямую капитальный ремонт основного корпуса гимназии №5 – ведущего учебного заведения города, который входит в городской округ Люберцы. Рабочие обещают, что завершат работы уже к 1 августа. Затем в течение нескольких недель в здание завезут мебель и отстроят учебную технику.

Гимназию в Дзержинском, как и десятки других школ по всему Подмосковью приводят в порядок в соответствии с задачами национального проекта «Молодежь и дети».

Сегодня губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил ход работ в гимназии №5, а также пообщался с учителями и родителями гимназистов.

Стоит отметить, что этот масштабный проект по приведению в порядок корпусов гимназии, в которой обучаются около 2 тысяч ребят, был запущен после встречи губернатора с местными жителями в 2023 году. Сначала рабочие построили новый корпус «Успех», а когда он был сдан, начался капремонт корпуса «Интеллект». При этом, всех учеников временно перевели в «Успех» - благодаря этому удалось избежать распределения мальчишек и девчонок по другим школам.

- Для меня важна каждая встреча с активистами – учителями, родителями, директорами, членами родительского комитета. Это всегда очень неравнодушные люди, - отметил Андрей Воробьёв. - Я надеюсь, что каждый наш разговор помогает что-то менять для большого города, для двора, для тех, кто там живет.

Отдельно губернатор поблагодарил директора гимназии.

- В том числе, благодаря ей, ее команде мы приняли решение и по корпусу «Успех», который начал работу в прошлом году, и по основному корпусу гимназии №5, который открываем 1 сентября. У нас все получилось, в том числе, благодаря активным жителям и, конечно, строителям. Это большие деньги, но мы понимаем, куда инвестируем. Капитально ремонтируем школы по президентской программе, серьезно взялись за колледжи. Все это очень важно.

До запуска капитального ремонта корпус «Интеллект» был рассчитан на 1230 учеников, а по факту в нем обучались 1870 ребят. После того, как в новом учебном году оба корпуса заработают в обычном режиме, в «Успехе» будут учиться 1200 гимназистов, а в «Интеллекте» - около 1 тысячи.

Директор гимназии №5 Наталья Викулова отметила, что построенный в далеком 1989-м основной корпус гимназии за много лет обветшал, ему требовался большой ремонт.

- Мы очень этого ждали. Хотелось, чтобы дети учились, а педагоги могли работать в современных условиях, - рассказала Викулова. - Получилось красиво, уютно, светло – все очень здорово! Мы расширили пищеблок, появились современные лаборатории, кабинеты химии, физики, технологии. В этом корпусе будет танцевальный и три спортивных зала – малый, большой и зал для спортивных единоборств.

Общая площадь гимназии составляет 13,5 тысяч квадратных метров.

- Мы полностью демонтировали все перегородки, перекрытия, коммуникации, сделали новые подпорные стены и так далее, - доложил губернатору гендиректор компании-подрядчика Владимир Дзагоев. - Привели в порядок бассейн, заменили оборудование, обновили все спортзалы, пищеблок привели к необходимым нормам. Были увеличены зоны рекреации, пути эвакуации, полностью поменяли пожарную сигнализацию. Кабинеты расширили. Сейчас везде идет чистовая отделка, разводка, коммуникации полностью сделаны. До 1 августа заканчиваем. В августе сюда заезжают учителя, готовят свои кабинеты к учебному году. И 1 сентября школа может принимать детей.

КОНКРЕТНО

- 14 новых школ откроют в Московской области к 1 сентября 2026 года.

- Еще 48 заработают после капитального ремонта.