Как изменится обновленная больница имени В. М. Буянова

Здесь создадут стационар кратковременного пребывания, который сможет принимать более 10 тысяч пациентов в год. Пресс-служба мэра и правительства Москвы

В столице продолжается системная работа по созданию современного медицинского каркаса. Очередной важный этап модернизации затронул главную клинику юга города - ГКБ имени В. М. Буянова. После запуска флагманского центра в прошлом году, где экстренная помощь оказывается буквально с колес, городские власти взялись за комплексное обновление основного лечебного корпуса.

ИНЖЕНЕРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Сегодня больница - высокотехнологичный центр, где ежегодно проводят десятки тысяч операций. Но инфраструктура должна соответствовать новейшим запросам пациентов и врачей.

«В прошлом году мы открыли флагманский центр, в котором пациенты получают всю необходимую экстренную помощь в первые часы после госпитализации. Теперь приводим в порядок главный лечебный корпус, - отметил мэр Москвы Сергей Собянин. - Здание будет соответствовать самым современным стандартам. В результате больница сможет оказать помощь большему числу жителей. Специалисты отремонтируют кровлю и заменят окна, выполнят перепланировку помещений и отделку современными материалами, модернизируют системы кондиционирования и вентиляции».

Комплекс строительных мероприятий стартовал в марте 2025 года. Внешний облик здания изменится за счет навесного вентилируемого фасада в черных и молочно-бежевых тонах. Это не только дизайн: отделка, новые окна и кровля повысят энергоэффективность и создадут единый ансамбль с флагманским центром.

Ключевые изменения - внутри. Идет модернизация инженерных сетей, вентиляции, кондиционирования и пожарной сигнализации. На первом этапе приведут в порядок помещения на 1-м, 2-м и 12-м этажах общей площадью свыше 9,8 тысячи квадратных метров.

ЗОНА КОМФОРТА

Самые кардинальные перемены - на первом этаже. Появятся дополнительные входы, чтобы разделить потоки пациентов. Старый вестибюль превратится в светлый многофункциональный холл с аптекой, магазином и кафе с панорамными окнами. Здесь же разместят неврологическую службу (межокружные отделения рассеянного склероза и пароксизмальных состояний, кабинеты для пациентов с миастенией), а также амбулаторное подразделение аритмологического центра, перевязочные и малые операционные.

Одна из главных задач - создание стационара кратковременного пребывания. Пациент получает полный объем высокотехнологичной помощи, но проводит в больнице минимум времени. Здесь оборудуют современные операционные, палаты с безбарьерной средой и зоны ожидания. Новый стационар сможет принимать более 10 тысяч пациентов в год. Условия для круглосуточного наблюдения тоже улучшатся, а мощность амбулаторного приема вырастет примерно на 20% (сейчас - свыше 100 тысяч посещений в год). Первый этап реконструкции завершат в 2026 году.

Параллельно благоустраивают территорию площадью 7,8 гектара. Площадь перед главным корпусом с фонтаном станет парком с пешеходными аллеями и зонами отдыха.

Вдоль маршрутов установят более 230 скамеек, пергол, беседок и качелей. Проезжую часть отделят от пешеходных зон, смонтируют новую навигацию. Появится и «сухой ручей» - он украсит территорию и поможет собирать избыточную воду. Благоустройство завершат также в 2026 году.