Собянин: В сторону Московского региона летело более 340 вражеских беспилотников Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за сутки на Московский регион противник направил 340 беспилотников.

Атака БПЛА на Москву и Московскую область 14 июля 2026 года

"За последние сутки в направлении Московского региона летело 340 беспилотников", - написал градоначальник в мессенджере "Макс".

По его словам, большая часть вражеских дронов была нейтрализована силами противовоздушной обороны (ПВО) на дальних подступах. Более 50 украинских БПЛА российские военные уничтожили на подлете к Москве, отметил Собянин.

После 22 часов вечера РСЧС Московской области объявила отбой беспилотной опасности в регионе, а Росавиация отменила ограничения на прием и выпуск самолетов.

Как писал сайт KP.RU, ранее столичный градоначальник рассказал, что ночью 13 июля свыше 350 украинских беспилотников зафиксировали средства ПВО на подлете к Московскому региону.

По данным Минобороны РФ, в период с 08.00 мск до 20.00 мск 14 июля дежурными системами ПВО было уничтожено 252 украинских дронов над несколькими регионами страны, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Беспилотники везли в испанской плитке: ФСБ предотвратила теракт в Московской области