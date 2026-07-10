Модернизация этих объектов культурного наследия федерального значения проводится впервые с 1954 года. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

На ВДНХ в Москве проходит реставрация легендарных советских павильонов. Восстанавливают кафе «Лето» (бывшую «Чайная») и ресторан «Золотой колос». Модернизация на объектах культурного наследия федерального значения, которые были возведены в 1954 году, проводится впервые.

Как восстанавливают кафе «Лето» - павильон «Чайная»

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Кафе «Лето», бывшая «Чайная», построено по проекту архитектора Леонида Мариновского. Это одно из четырех строений на ВДНХ, на фасадах которых присутствуют элементы резного декора. Здание также популярно открытой верандой и боковыми галереями второго яруса.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ходе реконструкции специалисты отреставрировали декор фасадов, привели в порядок изящную живопись на деревянном потолке открытых террас. В ближайшее время уникальному зданию вернут его историческую функцию, а именно в нем откроется чайная.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Каким будет обновленный ресторан «Золотой колос»: Фото

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В скором времени завершится и обновление ресторана «Золотой колос». Трехэтажное здание также создано в 1954 году по проекту архитектора Анатолия Ефимова на берегу третьего Каменского пруда. В советские годы заведение пользовалось не меньшей популярностью, чем легендарные рестораны «Прага» и «Москва». Ресторану вернут исторический вид в соответствии с архивными документами.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП