«Уникальная площадка, совмещающая разные виды искусств»: В Подмосковье проходит IX музыкальный фестиваль «Лето. Музыка. Музей»

Фото министерства культуры и туризма Московской области

В подмосковной Истре продолжается IX музыкальный фестиваль «Лето. Музыка. Музей». Одна из его незыблемых традиций - все концерты проходят на площадке у Музея «Новый Иерусалим» (это крупнейший по запасникам и по площади музей Московской области) с видом на знаменитый Ново-Иерусалимский монастырь.

Торжественное открытие фестиваля состоялось 8 июля. Слушателей ждут пять вечеров незабываемых концертов.

- Музей «Новый Иерусалим» — уникальная площадка, которая позволяет проводить крупные мероприятия и выставки, совмещать разные виды искусств в одном моменте, - рассказал министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов. - Пример такого синтеза — фестиваль «Лето. Музыка. Музей», который 9 лет назад мы с Максимом Исааковичем Дунаевским задумывали как одно из самых ярких летних культурных событий Подмосковья.

Глава регионального Минкультуры отметил символичность открытия фестиваля именно в День семьи, любви и верности:

- Хочется подчеркнуть всегда продуманную и выверенную программу фестиваля, в чем, несомненно, заслуга художественного руководителя фестиваля Дмитрия Михайловича Юровского. Также хочу отметить резидентов — это всегда ведущие симфонические коллективы страны и солисты, многие из которых имеют мировое признание. За годы проведения фестиваля наши зрители привыкли к качеству, и надеюсь, что эта высокая планка будет сохраняться и дальше, а мы продолжим поддерживать фестиваль.

Нынешний фестиваль посвящен творческому наследию одного из самых выдающихся композиторов ХХ века Дмитрия Дмитриевича Шостаковича (1906–1975) - в этом году отмечается 120-летний юбилей со дня его рождения.

Организаторами фестиваля выступили Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим» и Московская областная филармония. Поддержку оказали Министерство культуры Российской Федерации и Министерства культуры и туризма Московской области.

- Наш фестиваль – это не просто концерты, это особая атмосфера. Всегда теплая, дружеская, семейная и душевная, дарящая вдохновение, - подчеркнул президент фестиваля «Лето. Музыка. Музей», народный артист России, художественный руководитель Московской областной филармонии Максим Дунаевский. - В этом году фестиваль посвящен двум замечательным композиторам мирового масштаба – Дмитрию Шостаковичу и Сергею Прокофьеву. Программа фестиваля в этом году у нас, как всегда, необыкновенная и разнообразная, в ней принимают участие лучшие оркестры страны, лучшие дирижеры и музыканты. Со сцены можно услышать россыпь звездных солистов.

Одна из традиций фестиваля - перед концертами зрители имеют возможность посетить и сам музей, проникнувшим высоким художественным искусством разных эпох. Этим летом в «Новом Иерусалиме» помимо постоянной экспозиции доступны выставки «Саврасов и тишина», «Лаки. Большая история в миниатюре: Федоскино, Палех, Мстера и Холуй», «(НЕ)известный. Константин Горбатов», «Образы Спасителя и Креста Господня в иконе, скульптуре, медном литье и эмалях».

-Мы искренне рады каждому гостю — для нас встреча с посетителями всегда особенная. Надеемся, что сочетание визуального и музыкального искусства подарит гостям вдохновение, а впечатления от фестиваля сохранятся надолго, - добавила гендиректор Музея «Новый Иерусалим» Анна Антипенко.

С расписанием концертных вечеров 10, 11 и 12 июля можно ознакомиться на сайте Музея «Новый Иерусалим». Там же - приобрести билеты.