Среди москвичей набирает популярность пиклбол. Фото: Алиса ТИТКО. Перейти в Фотобанк КП

Вслед за сквошем и паделем москвичи открывают для себя новые ракеточные дисциплины. На пике популярности — пиклбол. Это сплав тенниса, бадминтона и настольного тенниса. Для входа не нужны ни подготовка, ни опыт: корт меньше теннисного, мяч легче и медленнее, а первую победу можно одержать на стартовом занятии.

Вслед за сквошем и паделем москвичи открывают для себя новые ракеточные дисциплины. Фото: Алиса ТИТКО. Перейти в Фотобанк КП

Что такое пиклбол: очередная модная разновидность тенниса набирает популярность в Москве

Спорт без подготовки

Разовое занятие стоит от 1500 до 2500 рублей — в эту сумму входят аренда корта, помощь тренера и инвентарь.

— Три года назад в Москве о пиклболе почти не слышали. Игра родом из Америки, её придумали ещё в 60–70-х годах: взяли фанерные ракетки и пластиковый мяч от вифл-бола. Москвичи же узнали о ней во время отпусков в Таиланде, Вьетнаме и на Бали. Там это модно, потому что всё просто: лёгкая ракетка, лёгкий мяч, небольшой корт — играешь и получаешь удовольствие, — рассказывает тренер по пиклболу Николай Чернышев.

— После сквоша, где приходится много бегать, устаёшь сильнее. В теннисе и паделе новички жалуются на тяжесть ракеток — сразу сыграть в полную силу не получается. А в пиклболе динамика чувствуется с первых минут, — объясняет тренер Вера Ильина. — Раньше я занималась настольным теннисом, мой молодой человек — большим. Нам не хватало общей игры, которая нравилась бы обоим, пока мы не попробовали пиклбол. Теперь тренируем желающих вдвоём.

Фото: Алиса ТИТКО. Перейти в Фотобанк КП

Укротить силу удара

В пиклбол часто приходят люди среднего возраста, в том числе те, кто раньше никогда не занимался спортом. При этом игра доступна любому возрасту, хоть с трёх лет.

Мой опыт ограничивался бадминтоном и одной пробой в сквоше. Ракетка для пиклбола показалась мне чем-то средним между настольно-теннисной и кухонной разделочной доской.

— Да, так многие говорят, — улыбается тренер Николай Чернышов. — У нас на корте даже зона есть — «кухня».

Мяч издалека напоминает теннисный — такой же ярко-жёлтый, но пластиковый и с дырочками. Весит он всего 26 граммов против 58 у теннисного, поэтому в ветер играть будет трудно. Площадка размером с бадминтонный корт (13 × 6 метров), стен, как в паделе или сквоше, нет. Движения корпусом почти не задействованы — траектория задаётся кистью и предплечьем.

Фото: Алиса ТИТКО. Перейти в Фотобанк КП

Правила просты: играют двое или четверо, задача — отбить мяч. После подачи он должен отскочить на обеих половинах корта. Счёт ведётся до 11 очков.

Именно за эту простоту пиклбол полюбили знаменитости: Леонардо Ди Каприо, сёстры Кардашьян, Робби Уильямс. Сменить теннисную ракетку на пиклбольную пробовала и Мария Шарапова — она участвовала в выставочном турнире Pickleball Slam 2 в Голливуде. В России сейчас обсуждают возможность включить пиклбол в школьную программу, а в мире — в олимпийскую (к 2032 году).

Беру ракетку. Первая подача — мяч улетает за корт. Вторая — то же самое. Понимаю: мяч слишком лёгкий, нужно уменьшить силу удара. И вот уже игра пошла как по маслу. С подсказками тренеров быстро осваиваешь зоны и очерёдность подач. Полтора часа пролетают незаметно. После тренировки нет желания рухнуть на диван — вполне можно вернуться к делам.

Фото: Алиса ТИТКО. Перейти в Фотобанк КП

Где играть

На ВДНХ, у павильона №27 «Физкультура и спорт».

Ежедневно с 8:00 до 22:00.

Цены: персональное занятие с тренером — 4000 , групповое — 1500 с человека, без тренера — 500 .

Фото: Алиса ТИТКО. Перейти в Фотобанк КП

Кстати

Где ещё в Москве попробовать ракеточные виды спорта

Кроссминтон. Самый молодой из списка (придуман в Германии в 2001 году). Называют «скоростным бадминтоном»: ракетки похожи на сквошевые, но сетки нет — площадка разделена на два квадрата, и нужно направить волан в зону соперника. Бесплатные пробные тренировки — на ВДНХ, перед павильоном №574, ежедневно с 10:00 до 22:00, по выходным с 17:00 до 20:00 с тренером.

Падел. Познакомиться с новинкой и сыграть в турниры можно бесплатно на трёх площадках у станций «Баррикадная», «Третьяковская» и «Римская» (до 6 сентября). Есть раздевалки, зона тестирования ракеток, места для отдыха и фотозоны, новичкам помогают инструкторы.

Сквош. Только в закрытых клубах — в Москве их более десяти. Очень энергозатратно: за час можно сжечь до 1000 калорий.

Теннис. В столице около 17 кортов — в парках и крытых павильонах, где проходят пробные и регулярные тренировки. До 12 июля идёт «Фестиваль тенниса» с участием звёзд. Бесплатные 25-минутные сессии для всех желающих — 11 и 12 июля в парке «Ходынское поле» с 12:00 до 19:00.