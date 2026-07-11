Москвичи смогут до самого вечера посмотреть многолетнюю историю развития столичного трамвая Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Перенестись в прошлое можно было 11 июля в честь Дня Московского транспорта. По улицам прошла колонна трамваев и ретроавтомобилей. Масштабный парад прошел по маршруту от метро "Новокузнецкая" до Чистопрудного бульвара.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

- По столичным улицам прошли 18 трамваев разных поколений и ретроавтомобили. Мы бережно храним транспортное наследие, - рассказал Максим Ликсутов, глава Департамента транспорта Москвы.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В колоне трамваев москвичи могли увидеть технику разных годов, в их числе советский односторонний моторный четырехосный высокопольный трамвайный вагон МТВ-82 - такие выпускали в период с 1947 по 1961 год. В народе этот трамвай прозвали "Коробочкой". Москвичи пришли на парад с детьми, чтобы показать на каких трамваях они ездили в школу, а на каких отправлялись ежедневно на работу их бабушки и дедушки. Среди представленных поезд из моторного вагона "Ф" ("Фонарный") № 164 и прицепного вагона "Н" ("Нюрнбергский") № 1113.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Москвичи смогут до самого вечера посмотреть многолетнюю историю развития столичного трамвая. Выставка ретротранспорта на Чистопрудном бульваре продлится до 18.00. Здесь создали пространства в духе 30-х годов, привезли исторические костюмы сотрудников транспортной сферы разных годов. Для детей создали фотозоны и места для интерактивных игр. Именно здесь был дан старт исторического ретроралли "Столица. Родис Классик Тур".

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

- На Чистопрудном бульваре развернется выставка под открытым небом. Москвичи увидят более 40 ретроавтрмобилей, - рассказали организаторы.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

До конца парада москвичей ждут выступления артистов проекта "Музыка в метро" и Академического хора Московского метрополитена, а также в честь праздника бесплатные угощения и напитки.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ретропарад трамваев и автомобилей в районе Чистых прудов стал частью большого празднования Дня Московского транспорта, который будут отмечать 11 и 12 июля. Москвичей ждет костюмированный сап-фестиваль «Это сап, Москва!» - всем участникам выдадут сапы и жилеты для массового заплыва, фестиваль «Бибип-Бибоп» в бизнес-квартале "Арма", где можно будет послушать джаз и увидеть гоночные болиды марки "Москвич", а также праздничные программы на Северном и Южном речных вокзалах.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП