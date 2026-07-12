Облачно и дождь с грозой ожидаются в Москве 12 июля 2026 года Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Воскресенье, 12 июля, продолжит серию дождливых и прохладных дней в столице, начавшуюся в выходные. Погода в Москве останется неустойчивой: синоптики прогнозируют облачную погоду, дожди, местами сильные, а также грозы в отдельных районах. Это принесет свежесть и облегчение после знойных дней, но потребует от горожан наличия зонтов и осторожности на дорогах.

Погода в Москве 12 июля 2026 года: температура воздуха

Днем воздух в столице прогреется до плюс 21–23 градусов. Это комфортная температура, которая ощущается значительно приятнее после 30-градусной жары. Ночью станет прохладно — ожидается от 12 до 17 градусов тепла. Суточный перепад будет небольшим, что характерно для пасмурной погоды с осадками.

Осадки в Москве 12 июля 2026 года

Небо над столицей будет облачным. Ожидаются дожди, которые местами могут быть сильными. В отдельных районах синоптики прогнозируют грозы. Это классическая летняя картина: осадки могут быть интенсивными, но локальными. Ночью дожди продолжатся, но их интенсивность может снизиться. Зонты и непромокаемая обувь станут главными спутниками москвичей в воскресенье.

Ветер, давление и предупреждения

Ветер в воскресенье будет северным со скоростью 6–11 метров в секунду, местами порывы до 15 м/с. Атмосферное давление останется пониженным: днем 742 мм ртутного столба, ночью — 744 мм. Это ниже климатической нормы, и метеозависимые люди могут ощутить дискомфорт.

В связи с прогнозируемыми дождями и грозами возможны локальные предупреждения от МЧС. Водителям стоит быть особенно внимательными на мокрой дороге: снижать скорость, увеличивать дистанцию и избегать резких маневров. Пешеходам — не укрываться от дождя под высокими деревьями и рекламными конструкциями. Рекомендуем по возможности отложить дальние поездки до улучшения погоды.

Погода в Москве 12 июля — это классический летний день с дождями и грозами. Долгожданное облегчение после зноя, но с оговоркой на мокрую и ветреную погоду. Тем, кто планировал прогулки или выезды на природу, лучше пересмотреть планы или взять с собой зонты и теплую одежду. Хорошая новость в том, что к понедельнику характер погоды начнет меняться, а дожди станут менее интенсивными.