Американский клен не выдержал союза «Бернадетт» и «Каспийца» в Москве

Всего за субботу, 11 июля в Москве из-за ливней и сильного ветра зафиксировано падение 50 деревьев, 11 из них - на автомобили Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Разгул стихии принес Москве и области немало волнений: в Дубне, Люберцах и Некрасовке выпал крупный град (некоторые градины, по словам очевидцев, были по 2 см в диаметре), в Наро-Фоминске посносило крыши у частных жилых домов. В столице подтопило некоторые станции метро, на улицах пешеходам, которые отважились выйти из дома, приходилось идти по щиколотку в воде. Без крыши остался один из корпусов на территории «Винзавода» и веранда ресторана на ул.Пушкинской. К счастью, обошлось без пострадавших.

В районе стадиона «Труд» в Москве помощь медиков потребовалась двум парням: по предварительной информации, молния ударила то ли в трибуны, то ли дерево, под которым они смотрели футбол. Официальной информации по этому поводу нет.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Шаховском районе непогода разрушила приют для животных «Мурзик Шарики»: у вольеров сорваны крыши, конструкции поломаны, пострадали теплые помещения и склад. Куски будок находили в нескольких метрах от поломанных вольеров. Собаки, которые в них содержались, в испуге разбежались по округе, часть до сих пор продолжают искать волонтеры. Сейчас приют «уплотнил» тех питомцев, что живут в целых вольерах, и при помощи волонтеров разбирает завалы и начинает отстраивать заново пострадавшие от стихии постройки.

- Всего за субботу, 11 июля в Москве из-за ливней и сильного ветра зафиксировано падение 50 деревьев, 11 из них - на автомобили, - сообщили в департаменте природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. - Большая часть из них - это клен ясенелистный, он же - американский. Он входит в перечень инвазивных растений, так как вытесняет местные породы и угрожает городской инфраструктуре. Его древесина рыхлая и хрупкая, крона очень объемная, корневая система поверхностная и неустойчивая, а ветки легко ломаются даже при обычном дожде с ветром. По статистике три из четырех деревьев, падающих в столице во время непогоды — это именно клен ясенелистный.

Разгул стихии принес Москве и области немало волнений Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Поэтому постепенно это растение в Москве будут вырубать. А на его место высаживать отечественные, «скрепные» и надежные деревья.

По словам специалистов, в выходные над Мосвкой и областью зафиксировано чрезвычайно редкое явление - эффект Фудзивары, когда два атмосферных вихря (циклона или урагана) объединяются и начинают вращаться вокруг общего центра масс.

- В результате сработавшего эффекта Фудзивары, а именно слияния циклонов «Бернадетт» и «Каспийца» - в один суперциклон, атмосфера буквально бурлила от энергии, - рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. – В Центральной России уже выпала месячная норма осадков, в Подмосковье – половина от нормы июля. За минувшие сутки на опорной метеостанции ВДНХ выпало 8 мм, на Балчуге 15 мм, Бутово – 20 мм или 23% от нормы месяца.

Сегодня коммунальщики продолжают устранять последствия непогоды. Специалисты городского хозяйства распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции

Жителей просят в непогоду пользоваться общественным транспортом, не парковать машины под деревьями и самим держать от них подальше – а то вдруг это тот самый американский клен-паразит, который в самый ответственный момент решить упасть.

По данным синоптиков, дожди в Москве продолжатся и в начале рабочей недели, но будут понемногу ослабевать. Окончательно непогода покинет столицу к среде.

НА ЗАМЕТКУ

В случае ЧП звонить 112

О неустойчивых деревьях сообщать на портал «Наш город» или на единую горячую линию 8-495-777-77-77.

Куда сообщить о скоплениях воды

Возле дома:

- в управу района

- в префектуру округа

- в единый диспетчерский центр по тел. +7-495-539-53-53

- на портал «Наш город»

На дорогах:

- в ГУП «Мосводосток» по тел. +7-495-657-87-03

В подземных переходах:

- ГБУ «Гормост» по тел. +7-495-632-58-46

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