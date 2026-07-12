Возле станции метро «Липовая роща» устроят звездопад

Огромную постройку решено было «вписать» в окружающую среду. Фото mos.ru

Шестиэтажное здание, где разместятся рабочие, инженеры, диспетчеры и прочие специалисты, которые обеспечивают бесперебойную работу метрополитена, построят на границы Москвы и области. Рядом с будущей станцией метро «Липовая роща», которая войдет в Рублево-Архангельскую ветку метро.

На днях мэр Москвы Сергей Собянин показал концепцию будущей постройки.

Сама станция готова почти наполовину, завершить ее строительство планируют в следующем году.

Теперь ясно, что, кроме собственно вестибюля, вокруг нее появится целый комплекс из различных сооружений.

- Во-первых, это будет шестиэтажное здание для эксплуатационного персонала, его интегрируют в наземный вестибюль станции. Во-вторых, с наземным павильоном соединят надземный пешеходный переход через МКАД протяженностью более 100 метров. Для маломобильных пассажиров его оборудуют лифтами, - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Огромную постройку решено было «вписать» в окружающую среду. Для этого использовали модную нынче концепцию бионических фасадов – то есть таких, которые вдохновлены природой и копируют какие-то ее формы.

В данном случае фасад будет отдаленно похож на пчелиные соты. Только разноцветные.

- Бионические фасады выполнят из алюминиевых сотовых панелей светлого оттенка, рассказал Сергей Собянин. - Закругленные углы строений придадут им органичность. Остекленные участки обеспечат естественное освещение внутренних пространств.

Кроме того, по словам главы города, специалисты уже разработали особую подсветку: ее сделают в виде падающих лучей. В темноте будет похоже на звездопад.