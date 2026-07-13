Облачно с прояснениями и кратковременный дождь с грозой ожидаются в Москве 13 июля 2026 года Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Понедельник, 13 июля, принесет москвичам небольшую передышку от затяжных дождей, но полностью осадки не уйдут. Погода в Москве постепенно начнет стабилизироваться: синоптики обещают облачность с прояснениями, кратковременные дожди, которые местами могут быть сильными, а также грозы в отдельных районах. Это принесет свежесть, но потребует от горожан осторожности на дорогах и наличия зонтов.

Погода в Москве 13 июля 2026 года: температура воздуха

Днем воздух в столице прогреется до плюс 20–22 градусов. Это немного прохладнее, чем в предыдущие дни, но все еще комфортно для середины июля. Ночью столбики термометров опустятся до 14–16 градусов тепла. Суточный перепад будет небольшим, что характерно для пасмурной погоды с осадками.

Осадки в Москве 13 июля 2026 года

Небо над столицей будет облачным с прояснениями. Ожидаются кратковременные дожди, которые местами могут быть сильными, особенно по области. В отдельных районах синоптики прогнозируют грозы. В отличие от выходных, когда дожди были затяжными, в понедельник осадки будут более локальными и непродолжительными. Ночью дожди ослабеют, но вероятность осадков сохранится. Зонты и непромокаемая обувь все еще актуальны.

Ветер, давление и предупреждения

Ветер в понедельник будет северным со скоростью 5–10 метров в секунду, при грозе порывы до 13–18 м/с. Атмосферное давление останется пониженным: днем 741 мм ртутного столба, ночью — 738 мм. Это ниже климатической нормы, и метеозависимые люди могут ощутить дискомфорт.

В связи с прогнозируемыми грозами и сильными дождями возможны локальные предупреждения от МЧС. Водителям стоит быть особенно внимательными на мокрой дороге: снижать скорость, увеличивать дистанцию и избегать резких маневров. Пешеходам — не укрываться от дождя под высокими деревьями и рекламными конструкциями.

Погода в Москве 13 июля — это начало постепенной стабилизации после дождливых выходных. Дожди становятся менее интенсивными, появляются прояснения, а температура остается комфортной. Это хороший день для прогулок, но с оговоркой на возможные осадки. Хорошая новость в том, что к середине недели погода начнет налаживаться, а дожди станут еще более редкими.