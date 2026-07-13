В Москве ретривер выкармливает бездомного котенка. Фото: t.me/moyavetklinika

Лея и Юна ведут себя, как мать и дочь. Лея усиленно откармливает малышку, вылизывает ее и массажирует ей животик, чтобы не болел после еды. А Юна играет, хулиганит и сладко спит, уткнувшись маме шерстяной бочок.

Вот только Лея – это ретривер. А Юна – бездомный котенок, которого случайно нашли на даче в картонной коробке. Причем нашла Лея. Принесла хозяевам в дом: вот, мол, знакомьтесь, моя дочь! И даже начала кормить котенка молоком. При этом своих щенков у собаки на тот момент не было.

Фото: t.me/moyavetklinika

- Это развившаяся ложная щенность. Она бывает у собак и кошек, когда в окружении присутствуют малыши. У взрослого животного просыпается материнский инстинкт, он формирует гормональный ответ, от чего и вырабатывается молоко, - объясняет заведующая ветеринарным участком «Отрадное» Светлана Ивайкина.

И собаки, и кошки могут выкармливать чужих детей – такие случаи не редкость. Но чтобы такое безусловное принятие чужого котенка умилило всех, кто стал свидетелем этой ситуации.

Хозяева, конечно, гордятся тем, какое у Леи доброе сердце. Но на всякий случай отвезли ее в клинику, чтобы убедиться, здорова ли собака и не угрожает ли ситуацию здоровью и котенка, и его кормилицы.

Фото: t.me/moyavetklinika

- Собачье молоко, конечно, отличается по составу от кошачьего, но Юна уже выросла и может постепенно переходить на другую пищу. Видимо, до этого котенок питался материнским молоком, потому что вполне здоров. И даже уже обзавелся молочными зубами, так что молоко Леи для него — это, скорее, лакомство, - говорит Светлана Ивайкина. – Что касается здоровья собаки, то за ее поведением предстоит тщательно наблюдать, чтобы вовремя завершить лактацию.