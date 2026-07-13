Фитнес стал доступнее для москвичей: открыты бесплатные тренировки в Даниловском районе и Коньково

Проект "Мой спортивный район" увеличил количество площадок в Москве. Фото: mos.ru

Заниматься фитнесом, футболом, бадминтоном, бегом, роллер-спортом и ушу москвичи могут бесплатно, записавшись на тренировки в проекте "Мой спортивный район". Можно заниматься на свежем воздухе недалеко от дома или в парках. На тренировку можно прийти даже с ребенком (до 13 лет только под присмотром родителей или законных представителей, старше 14 лет - возможно самостоятельно, предъявив паспорт).

- В этом сезоне начали тренировки на 36 новых площадках. Занятия по фитнесу и игровым видам спорта пришли и в новые районы. В их числе — Аэропорт, Даниловский, Коньково. Уверен, спорт рядом с домом, бесплатно и под присмотром опытных тренеров — это вклад города в здоровье и хорошее настроение москвичей, - написал в личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

В солнечную погоду тренировки проводят даже на крышах районных центров "Место встречи". Сюда приходят заниматься йогой, зумбой, растяжкой и танцевальным фитнесом, а также насладиться панорамными видами на Москву. В этом сезоне добавились четыре локации: районные центры "Место встречи" — "Планета", "Витязь", "Орион" и деловой центр "ТехноФлагман". Теперь москвичам стали доступны 16 видовых площадок для спорта. Раньше попасть на них можно было только с 18 лет, но спрос такой большой, что этим летом разрешили посещать тренировки на крышах с 16 лет.

Сегодня проект "Мой спортивный район", который запустили четыре года назад, охватывает уже больше 110 районов, а количество участников постоянно растет — бесплатные тренировки посетили уже больше 600 тысяч москвичей.

Этим летом для москвичей открыты свыше 140 локаций в 11 округах, организованы 14 000 тренировок, которые, по прогнозам, соберут больше 150 тысяч желающих быть в отличной физической форме.

ВАЖНО

Что взять с собой на площадки?

- бутылку воды на все тренировки;

- на занятия по роллер-спорту нужно иметь собственный шлем, наколенники, перчатки и защита ладоней (желательно);

- на занятия по йоге и растяжке, на фитнес-тренировки нужно взять гимнастический коврик;

- на занятия по настольному теннису и бадминтону - принести свой инвентарь.