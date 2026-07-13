«И земля за 3% от кадастровой стоимости»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв рассказал о возможности перевода одноэтажных МКД в ИЖС

Фото Александры Степановой

В текущем году в Подмосковье разрешили переводить многоквартирные жилые дома (то есть, одноэтажки на две и более отдельные квартиры) в категорию домов индивидуального жилого строительства. Это дает возможность на законном основании пользоваться прилегающей к зданиям землей. По факту в подобных домах давно есть такая, условно говоря, традиция - разбивать палисадники. Теперь все это можно будет оформить в законную собственность. Причем, если выкупить земельный участок у области или муниципалитета можно за 60% кадастровой стоимости, то собственники одноэтажных МКД до конца 2027 года могут это сделать на льготных условиях - всего за 3%.

Немудрено, что эти условия вызывают большой интерес у владельцев одноэтажек на нескольких хозяев - на данный момент подмосковные власти получили от них уже более 1,1 тысячи заявок.

Как проходит работа по переводу одноэтажных многоквартирных домов в блокированную застройку (это означает, что несколько жилых архитектурных блоков имеют смежные стены и пользуются одной инженерной инфраструктурой, - Авт.) губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв обсудил сегодня с главами областных министерств и муниципалитетов.

- Перевод многоквартирных домов в статус блокированной застройки важен для наших жителей, которые получают возможность оформить в собственность участок земли, свое хозяйство, недвижимость, - рассказал Андрей Воробьёв. - У нас свыше 5 тысяч домов, которые по бумагам являются многоквартирными, а по факту – ИЖС, где жители пользуются землей, возводят хозяйственные постройки.

Губернатор отметил, что подобные дома составляют около 10% от общего числа многоквартирных домов Московской области (таковых в регионе около 52 тысяч).

- Мы приняли решение разрешить выкуп земли не за 60%, а за 3% кадастровой стоимости до конца 2027 года. Важен диалог с жителями, вовлеченность муниципальной команды, главы, разъяснение. Ведь все, что касается имущества, особо чувствительно для людей.

Министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский уточнил, что в одноэтажных МКД квартиры имеют отдельный вход.

- Все участки освоены, на придомовой территории ведется сельскохозяйственная деятельность, находятся постройки, - сообщил министр. - За последний год от жителей поступило более 1,1. тыс. обращений с запросом перевести дома в ИЖС и оформить землю. Видим, что это актуально и востребовано. Мы провели полную инвентаризацию одноэтажных МКД. 1386 из них не подлежат переводу, 644 требуют дополнительной проработки - общие коммуникации, земли лесного фонда и так далее.

Из поданных заявок с начала нынешнего года уже 806 домов получили статус блокированной застройки. Больше всего таких объектов в Можайском (98), Богородском (81), Дмитровском округах (70) и Коломне (39), а также в Одинцовском округе и Лотошино (по 38).

Региональный министр Александр Туровский доложил губернатору, что наибольший интерес новые возможности по изменению статуса домов вызывают у жителей почти 900 одноэтажных МКД, где все квартиры уже оформлены в собственность.

- Здесь у людей самый высокий запрос на изменение статуса многоквартирного дома, - пояснил Туровский. - Второй приоритет – 468 МКД, где квартиры в соцнайме. У нас есть алгоритм и их перевода: или приватизация, или перевод в блокированную застройку самим муниципалитетом.

КОНКРЕТНО

- Подать заявление на перевод одноэтажного многоквартирного жилого дома в категорию ИЖС можно в любом МФЦ.

- 10 дней - срок рассмотрения такого заявления.