Город у воды: как Москва реализует мегапроект по превращению заброшенных берегов в километры ультрасовременных набережных

Проектное решение. Фото: mos.ru.

В Москве продолжается реализация грандиозного проекта по развитию береговых линий и созданию на них единых общественных пространств для отдыха, прогулок и досуга горожан. Работы охватили Западный, Северо-Западный и Центральный административные округа в рамках столичной Адресной инвестиционной программы. Как отметил Мэр Москвы Сергей Собянин, столица занимает ведущую позицию по индексу качества городской среды среди городов России и является мировым лидером по темпам ее улучшения. Всего же с 2011 года в главном мегаполисе страны привели в порядок уже около 110 километров набережных Москвы-реки.

Масштабное обновление затронет районы Хорошево-Мневники, Филевский Парк, Дорогомилово и Пресненский. Как сообщил на площадке XXIX Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, общая протяженность новых береговых зон превышает 10 километров.

Президиум Правительства Москвы подробно рассмотрел отчет об итогах реализации программы комплексного благоустройства. Заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил в докладе, что за прошедший год работы охватили более 3,7 тысячи различных городских объектов, причем свыше 70 процентов проектов реализовали за пределами центра в рамках программы «Мой район».

Променад с маяком и «мост-парус»: Мневниковская пойма становится главным курортом столицы

Особое внимание город уделяет развитию Мневниковской поймы, где прямо сейчас на месте бывших пустырей создается уникальное общественное пространство у воды. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем канале в мессенджере «Макс».

«На улице Нижние Мневники — от дома 37а, строения 17 до дома 45, строения 1 — появится пешеходный променад протяженностью порядка двух километров. Раньше там была заброшенная территория», — написал Мэр Москвы.

Концепция этого участка уникальна: прямо над водной гладью на прочном деревянном настиле обустроят семь комфортных зон отдыха со смотровыми площадками. Одну из локаций полностью стилизуют под настоящий маяк, в который посетители смогут войти и подняться на второй уровень. На верхнем ярусе улицы разместится большая видовая площадка, а рядом оборудуют современный игровой городок для детей.

Главным украшением пространства станут ландшафтные скульптуры и сухой ручей, спускающийся сверху к реке. Всю территорию дополнительно озеленят и электрифицируют, а деревянный настил со стороны реки украсит оригинальная архитектурно-художественная подсветка. Завершить этот этап работ планируется уже нынешней осенью.

Параллельно стартовала разработка проектной документации по реконструкции еще двух масштабных участков в Мневниковской пойме общей протяженностью 2,5 километра. Как уточнил заммэра Владимир Ефимов, с подрядной организацией уже заключен официальный контракт на проведение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ.

Мегапроект площадью 19 гектаров реализуют в три этапа: сначала строители благоустроят восточную и западную части поймы, а также возведут подземный паркинг. Все работы здесь планируется полностью завершить в 2028 году. Об этом в своем канале в мессенджере MAX также проинформировал Сергей Собянин.

«Проект реализуем в три этапа. Приведем в порядок участки общей площадью 19 гектаров. На западе поймы набережная пройдет от дома 37е на улице Нижние Мневники до пляжа южнее Крылатского моста. Сделаем пешеходные дорожки, детские и смотровые площадки. Также запланированы спортивный пирс, два амфитеатра и арт-объекты», — написал Мэр Москвы.

К этому западному участку будет примыкать новый пешеходный мост, который свяжет пойму напрямую с районом Крылатское. Что касается восточной части, то там набережная проляжет от пересечения улицы Нижние Мневники с Проектируемым проездом № 1166 до строящегося сейчас футуристического моста-паруса в створе Новозаводской улицы.

Берегоукрепление и единые маршруты: Карамышевская и Шелепихинская набережные

Еще одной важнейшей точкой строительного обновления стал северо-запад столицы. Здесь продолжается масштабная реконструкция Карамышевской набережной. О старте работ Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

«Создадим современное и удобное пространство, чтобы жители и гости города могли с удовольствием проводить там свое свободное время», — написал Мэр Москвы.

Работы ведутся на участке от Живописного моста до улицы Шеногина. Специалисты проводят капитальное берегоукрепление, реконструируют существующий причал, обустраивают беговые и велосипедные дорожки, а также детские игровые зоны. По словам Владимира Ефимова, до недавнего времени Карамышевская набережная представляла собой мало ухоженную территорию. Реконструкция позволит значительно расширить ее функциональное наполнение, создать новые маршруты, полностью адаптированные в том числе для маломобильных групп населения, и провести масштабное озеленение. На время проведения работ вводятся локальные ограничения на механизированные строительные операции, а для пешеходов организован полностью безопасный проход. Завершить весь этот комплекс работ планируется в текущем году. При этом долгосрочная программа развития набережной рассчитана до 2027 году.

После завершения реконструкции Карамышевская и Шелепихинская набережные соединятся в один непрерывный пешеходный маршрут, который протянется от проспекта Маршала Жукова до самой Пресненской набережной. Это создаст единый променад и огромный линейный парк для жителей Пресненского района и Хорошево-Мневников.

От «Круизного лайнера» в Парке Горького до Западного Порта

Параллельно активные работы кипят на противоположном берегу Москвы-реки. На набережной Западный Порт рабочие укладывают гранитную плитку, монтируют линии уличного освещения и устраивают велодорожки. Логичным продолжением этой зоны станет новая набережная от Белорусского моста до знаменитого театра «Мастерская Петра Фоменко». Сейчас строители заняты укреплением береговой линии и созданием искусственных насыпей, которые позволят существенно расширить прогулочную территорию. Запуск этих двух участков позволит открыть новый пешеходный маршрут от моста Академика Королева до Дорогомиловского моста.

Масштабные итоги уже проделанной работы подвел заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В прошедшем году привели в порядок девять набережных, шесть из них — Нагатинская, Новоданиловская, Даниловская, Павелецкая, Дербеневская и Шлюзовая — вошли в новый пешеходный маршрут для прогулок вдоль Москвы-реки. Кроме того, обновили Царскую набережную музея-заповедника “Коломенское”, Пушкинскую набережную в Парке Горького и береговую линию в районе Печатники», — отметил Петр Бирюков.

Самые заметные архитектурные изменения произошли на Пушкинской набережной в Парке Горького. Здесь специалисты возвели шесть многофункциональных павильонов, на крышах которых оборудовали общедоступные смотровые площадки. Благодаря оригинальному дизайну весь этот комплекс теперь визуально напоминает огромный круизный лайнер.