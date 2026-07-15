Собянин открыл новую набережную между Шелепихинским и Белорусским мостами

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл сегодня, 15 июля, новую набережную на правом берегу Москвы-реки. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА.

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл сегодня, 15 июля, новую набережную на правом берегу Москвы-реки. Она проходит между Шелепихинским и Белорусским мостами.

«По проекту мы дальше продлим эту набережную до Театра Фоменко, - сказал Собянин, общаясь с отдыхающими в новой прогулочной зоне. - И напротив две набережные будут сделаны – Шелепихинская и Карамышевская».

Мэр уточнил, что благодаря проекту появится единое прогулочное пространство вдоль реки. Известно, что его обустроят от моста-паруса в створе Новозаводской улицы до Дорогомиловского моста. Длина этого маршрута составит 7 километров.

На уже открывшемся участке появились 1,9 километра пешеходных и велосипедных дорожек. Кроме того, поставили детскую и спортивную площадки. На площади в один гектар уложили газон, а также высадили 450 квадратных метров цветников.

Плюс ко всему здесь заново сделали подпорную стену по всей длине набережной. Это защитит береговой склон от оползней и обвала грунта в реку.

ПЛАНЫ

Сейчас вдоль Москвы-реки продолжается обновление участков:

- от Белорусского до Дорогомиловского мостов длиной 1,2 км;

- от моста-паруса в створе Новозаводской улицы до моста Академика Королева длиной 4,4 км.

Эти проекты планируют завершить до конца 2028 года.

Напомним, с 2011 года в Москве привели в порядок в целом около 110 километров набережных. Сюда входят практически все исторические гранитные набережные в центре столицы.