В Москино прошёл фестиваль традиционных игр народов России Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В кинопарке «Москино» в рамках второго заезда летнего лагеря «Молодежь Москвы» состоялся фестиваль традиционных игр. Мероприятие объединило молодых жителей столицы, представителей общественных организаций, занимающихся патриотическим воспитанием, а также участников СВО и ветеранов боевых действий.

Мероприятие объединило молодых жителей столицы, представителей общественных организаций, занимающихся патриотическим воспитанием, а также участников СВО и ветеранов боевых действий. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Игры народов России

На фестивале участники познакомились с традиционными играми народов России: кила, буза, городки, казачьи тямбары и казачьи шапочные бои. Каждая из этих игр имеет глубокие исторические корни и отражает культурное многообразие страны.

На фестивале участники познакомились с традиционными играми народов России: кила, буза, городки, казачьи тямбары и казачьи шапочные бои. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

К молодым людям присоединились члены патриотического клуба «Город Героев Москва» — участники СВО и ветераны боевых действий: Георгий Вильгельм, Михаил Холоднов, Павел Нечаев и Денис Анищенко. Они не только наблюдали за происходящим, но и активно участвовали в играх, делясь опытом и общаясь с молодёжью.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Лекции и викторины от РВИО

В этот же день с приветственным словом выступил Дмитрий Сидоров, председатель Московского отделения Российского военно-исторического общества, и.о. ректора Московского государственного института культуры. Сотрудники РВИО провели для участников лагеря лекцию и викторину «Москва на пороге XIX–XX веков», посвящённые истории столицы и её роли в жизни страны.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Фестиваль стал частью программы второго заезда летнего лагеря «Молодежь Москвы», который проходит с 13 по 18 июля и объединяет молодых людей, занимающихся патриотическим воспитанием и сохранением исторической памяти.