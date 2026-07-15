Корреспондент «Комсомолки» рискнула попробовать тот самый «Муравейник». Фото: Алиса ТИТКО. Перейти в Фотобанк КП

Столичные рестораны продолжают удивлять гурманов и шокировать неискушенную публику. В одном из заведений появился десерт «Муравейник» с настоящими муравьями. Москвичи, которые увидели в соцсетях ролик с этим пирожным, разделились на два лагеря. Одни считают, что это мерзость и нужно вызывать Роспотребнадзор, другие говорят, что обычное дело поесть муравьев или жуков. Корреспондент «Комсомолки» рискнула попробовать тот самый «Муравейник».

Настоящих муравьев в этом ресторане подают уже не первый раз. Весной клиенты обсуждали мороженое с муравьями – его приготовили в рамках одного вечера с иркутскими блюдами. Тогда попробовавшие говорили, что это «протеиновый десерт» и шутили, что логичнее было бы сделать «Муравейник» с муравьями.

Кондитер заведения услышала шутку и решила реализовать эту идею. Для этого создала классический «Муравейник», добавив лесные нотки в виде начинки из кедрового пралине, травяные гели, березовый уксус и варенье из шишек. Но и этого показалось мало, поэтому добавили еще отварных в лимонном сиропе муравьев. Такая идея кондитеру пришла, когда она вспоминала детство в деревне, походы, когда дети ненароком могли съесть варенье с муравьем или хлеб с маслом, который лежал на деревянном столике и на него случайно забралось насекомое.

Столичные рестораны продолжают удивлять гурманов и шокировать неискушенную публику. В одном из заведений появился десерт «Муравейник» с настоящими муравьями. Фото: Алиса ТИТКО. Перейти в Фотобанк КП

- Это не временный десерт, мы ввели его в основное меню. Идея с настоящими муравьями нам показалась интересной, почему бы и не попробовать. Они максимально органические, прошли все лабораторные исследования, то есть они безопасны для употребления в пищу, - рассказала KP.RU шеф-кондитер Шуана Омарова.

- Муравьи с улицы?

- Нет. Это органически выращенные муравьи. Есть много фармацевтических фирм, которые продают их, как лекарство, ведь они богаты аминокислотами. Мы заказываем в Калининграде.

«Муравейник» все помнят из советских времен – простое пирожное из печенья и сгущенки. Из-за знакомого вкуса этот десерт часто заказывают мужчины, а после добавления в него настоящих муравьев он стал пользоваться спросом у девушек.

Рискнула и я заказать этот десерт. Стоимость диковинки 950 рублей. До момента, как "Муравейник" оказался на столе, у меня крутилось в голове только одно - это такие же, как каждый день я вижу на детской площадке? Но даже, когда объяснили, что они специально выращены и сертифицированы, все равно было страшновато. На вкус муравей оказался хрустящим и кисленьким. Если его есть вместе с десертом, то вкус растворяется.

- Не ожидал, что муравьи съедобные, но это все же для ценителей высокой кухни и искусства, перфомансов. Любопытно было понаблюдать за своей трансформацией от отрицания до принятия, - сказал мне муж, попробовав десерт.

Кондитеры и раньше удивляли москвичей необычными десертами, стоит вспомнить хотя бы меренгу с лавровым листом, мороженое из хлеба, грибной чизкейк, конфеты из тунца в шоколаде. А черная икра и козий сыр в пирожных уже почти не удивляют.

ЧТО ГОВОРИТ ВРАЧ

Ольга Шарапова, заслуженный врач РФ, профессор:

- В умеренных дозах и при правильном применении муравьиная кислота полезна для организма. Ведь это натуральные витамины. Муравьиную кислоту давно используют в косметологии, медицине, а добавление съедобных муравьев в десерты тоже является известным кулинарным приемом. Единственное, на них у заведения обязательно должны быть санитарные документы.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Ирина Розова, эксперт ресторанной отрасли:

- Понятно, что сейчас рестораны активно борются за клиентов, делают эксперименты, применяют брутальность. Но в сознании наших людей все же, если принесли таракана в супе, то это ужас, ресторан делал компенсацию. А здесь не все сразу могут понять прикол, элементарно не дочитать в меню о настоящих муравьях и будут не готовы к насекомым. Конечно, кто-то может подумать, что они искусно сделаны из шоколада. Но эта история больше о хайпе, чем о высокой кухне. Раньше удивляли шиком и экзотикой – супами с акульими плавниками, лягушачьими лапками, а теперь вот и до муравьев добрались.