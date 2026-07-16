Переменная облачность и кратковременный дождь ожидаются в Москве 16 июля 2026 года Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Четверг, 16 июля, станет для москвичей днем с неспокойной погодой. Погода в Москве будет формироваться под влиянием атмосферного фронта, который принесет переменную облачность, кратковременные дожди и сильный порывистый ветер. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности: в дневные часы порывы северного ветра могут достигать 17 метров в секунду. Горожанам стоит быть внимательными на улице и соблюдать меры предосторожности.

Погода в Москве 16 июля 2026 года: температура воздуха

Днем воздух в столице прогреется до плюс 20–22 градусов. Это немного прохладнее, чем в предыдущие дни, из-за северного ветра и облачности. Ночью столбики термометров опустятся до 14–16 градусов тепла. Суточный перепад будет небольшим.

Осадки в Москве 16 июля 2026 года

Небо над столицей будет переменной облачности. Ожидаются кратковременные дожди, которые пройдут местами. Осадки не будут интенсивными, но в сочетании с сильным ветром создадут дискомфорт для пешеходов и водителей. Ночью осадки маловероятны, установится малооблачная погода без дождя. Зонт пригодится, но основная опасность этого дня — не дождь, а ветер.

Ветер, давление и предупреждения

Ветер в четверг будет северным и северо-западным, его скорость составит 7–12 метров в секунду, а порывы местами будут достигать 15–17 м/с. Атмосферное давление начнет расти и достигнет 748 мм ртутного столба днем и 745 мм ночью.

Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области. Предупреждение действует с 9:00 до 21:00 16 июля. В связи с этим МЧС рекомендует водителям — снизить скорость, увеличить дистанцию, не парковать автомобили под деревьями и слабоукрепленными конструкциями. Пешеходам советуют обходить рекламные щиты и шаткие строения, не укрываться от ветра под деревьями.

На мостах и эстакадах порывы ветра могут быть особенно сильными. Будьте внимательны и осторожны. При необходимости звоните в экстренные службы по телефонам «101» или «112».

Погода в Москве 16 июля — это день, когда главная опасность исходит не от дождя, а от ветра. «Желтый» уровень опасности означает, что ситуация требует повышенного внимания, но не является критической. Соблюдайте рекомендации спасателей и следите за обновлениями прогноза. Хорошая новость в том, что к выходным ветер ослабнет, а погода начнет налаживаться.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Как будут выглядеть люди, рожденные на Марсе