В Хабаровском крае хирурги готовятся к освоению трансплантации сердца

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Директор Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова Сергей Готье прибыл в Хабаровск с рабочим визитом. В ходе встречи с губернатором края Дмитрием Демешиным достигнуты договоренности о системном развитии трансплантологической службы в регионе. Стороны обсудили расширение перечня жизнеспасающих операций и повышение их доступности для жителей отдаленных территорий.

В настоящее время высокотехнологичные операции по пересадке органов проводятся на базе Краевой клинической больницы имени профессора С.И. Сергеева. Программа трансплантации была возобновлена в 2022 году после двадцатилетнего перерыва — первоначально медики вернулись к практике пересадки почки, а с 2023 года начали выполнять трансплантацию печени. За четыре года благодаря работе краевых врачей спасены жизни 38 пациентов.

«Нам очень важна поддержка Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и помощь ваших специалистов, благодаря которой хабаровские врачи сегодня действительно спасают жизни — оказывают ту высокотехнологичную помощь, которая много лет была доступна только за пределами края», — подчеркнул губернатор Дмитрий Демешин.

Кардинальные изменения в доступности медицинской помощи произошли с начала текущего года: операции по пересадке органов теперь выполняются по полису обязательного медицинского страхования, без привязки к федеральным квотам. Это решение реализуется в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Кроме того, в 2026 году специалисты края проработали организационные вопросы трансплантационной помощи для пациентов из Комсомольска-на-Амуре и Еврейской автономной области, чтобы обеспечить равный доступ к сложным операциям для жителей соседних регионов и удаленных муниципалитетов.

Следующим этапом развития службы в регионе должна стать пересадка сердца. Как отметил Сергей Готье, в Хабаровском крае имеются все необходимые ресурсы для выполнения таких вмешательств. Федеральный центр продолжит оказывать методическую и практическую поддержку хабаровским коллегам.

В рамках визита столичные врачи посетили Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии, где провели обучающие семинары и обсудили с местными медиками критерии своевременного направления пациентов для оказания специализированной трансплантационной помощи.