В Москве станет больше мест для прогулок и занятий спортом. Фото: mos.ru

Новые общественные пространства благоустроят в столице. Некоторые из них создадут около жилых кварталов. Другие разместят около водоемов.

Рассказываем, что и где откроется в ближайшее время.

ФОТОСЕССИЯ С ВИДОМ НА СТОЛИЦУ

На набережной Тараса Шевченко появится ландшафтный парк. Его превратят в мини-заповедник русской природы в центре большого города.

Что сделают:

- высадят дубы, ели, березы, сосны, лиственницы и другие деревья, а также декоративные кустарники, среди которых будут сирень, жимолость и калину;

- обустроят зоны отдыха, детские игровые комплексы и спортплощадки;

- проложат беговые дорожки и прогулочные тропинки;

- создадут амфитеатр, площадку для мероприятий, зоны для фотосессий на фоне Москвы-реки;

- откроют прямые выходы на набережную Тараса Шевченко с Кутузовского проспекта, построив для этого три широкие лестницы.

Где: ст. м. «Киевская», наб. Тараса Шевченко, вл. 12, стр. 1 - 3.

Набережная Шевченко. Фото: mos.ru

КУВШИНКА НА БЕРЕГУ ПРУДА

В Коммунарке создадут зону отдыха с птичьим садом. Для этого благоустроят более 29 тысяч квадратных метров набережной вдоль Ивановского пруда.

Что сделают:

- поставят у воды большие качели;

- разместят в саду домики для пернатых;

- откроют специальную площадку для выгула собак;

- украсят верхнюю часть набережной кленами, липами, соснами и черемухой, а нижнюю - ивами, дубами и рябинами, а также кустарниками, например, девичьим виноградом;

- обустроят общественные пространства на разных уровнях. Наверху появятся места для отдыха с беседками, игровыми и спортивными площадками, павильоном в виде кувшинки. Средний «этаж» превратят в прогулочный променад. Нижний уровень займет набережная с зоной отдыха;

- везде сделают лестницы и пологие пандусы для родителей с колясками и пожилых людей.

Где: ст. м. «Потапово», Проектируемый пр-д № 7093, в районе вл. 27А.

В Коммунарке создадут зону отдыха с птичьим садом. Фото: mos.ru

ГУЛЯЕМ ПО ТРОПЕ ЗДОРОВЬЯ

В районе кварталов ЗИЛа продлят набережную Марка Шагала, обустроив новый участок от бульвара Братьев Весниных до затона Новинки. Его длина - 1,2 километра.

Что сделают:

- укрепят берега и построят подпорные стены;

- создадут места для отдыха, детские и спортивные площадки;

- проложат пешеходные и велосипедные дорожки, а также тропы здоровья;

- в центре дополнительного маршрута появится амфитеатр, рядом с ним - причал;

- откроют две площадки для уличных концертов, праздников и выставок;

- на набережной построят четыре пешеходные эстакады, которые включат в прогулочные маршруты. С эстакад можно будет любоваться красивыми видами на Москву-реку.

Где: МЦК ЗИЛ, наб. Марка Шагала, в районе д. 11, корп. 1.

В районе кварталов ЗИЛа продлят набережную Марка Шагала. Фото: mos.ru

ДОРОГУ - ПЕШЕХОДАМ

На юге столицы реконструируют участок Симоновской набережной.

Что сделают:

- обновят отрезок от Крутицкой набережной до Проектируемого проезда № 6415 рядом со спорткомплексом «Торпедо»;

- уложат тротуарную плитку в прогулочных зонах;

- заменят облицовку подпорной стены набережной, а также обустроят лестничные марши подземного пешеходного перехода;

- создадут единый пешеходный маршрут от Таганского района Москвы до Печатников.

Где: ст. м. «Автозаводская», Симоновская наб., в районе пристани Торпедо.

На юге столицы реконструируют участок Симоновской набережной. Фото: mos.ru

МАЯК БЛИЗКО

В Мневниковской пойме откроется новое общественное пространство у воды.

Что сделают:

- приведут в порядок заброшенный участок на улице Нижние Мневники, проложив там пешеходный променад длиной порядка 2 километров;

- обустроят 7 зон отдыха со смотровыми площадками на деревянном настиле над водой. Одну из них оформят под маяк, внутрь которого можно будет войти и подняться на второй этаж;

- разместят большую смотровую площадку на верхнем уровне улицы. Рядом откроют детскую площадку;

- украсят зону отдыха скульптурами;

- создадут сухой ручей, проходящий к реке сверху;

- высадят деревья и газоны;

- дополнят деревянный настил со стороны воды архитектурно-художественной подсветкой.

Где: ст. м. «Мневники», ул. Нижние Мневники - от д. 37а, стр. 17 до д. 45, стр. 1.