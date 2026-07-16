Новые общественные пространства благоустроят в столице. Некоторые из них создадут около жилых кварталов. Другие разместят около водоемов.
Рассказываем, что и где откроется в ближайшее время.
На набережной Тараса Шевченко появится ландшафтный парк. Его превратят в мини-заповедник русской природы в центре большого города.
Что сделают:
- высадят дубы, ели, березы, сосны, лиственницы и другие деревья, а также декоративные кустарники, среди которых будут сирень, жимолость и калину;
- обустроят зоны отдыха, детские игровые комплексы и спортплощадки;
- проложат беговые дорожки и прогулочные тропинки;
- создадут амфитеатр, площадку для мероприятий, зоны для фотосессий на фоне Москвы-реки;
- откроют прямые выходы на набережную Тараса Шевченко с Кутузовского проспекта, построив для этого три широкие лестницы.
Где: ст. м. «Киевская», наб. Тараса Шевченко, вл. 12, стр. 1 - 3.
В Коммунарке создадут зону отдыха с птичьим садом. Для этого благоустроят более 29 тысяч квадратных метров набережной вдоль Ивановского пруда.
Что сделают:
- поставят у воды большие качели;
- разместят в саду домики для пернатых;
- откроют специальную площадку для выгула собак;
- украсят верхнюю часть набережной кленами, липами, соснами и черемухой, а нижнюю - ивами, дубами и рябинами, а также кустарниками, например, девичьим виноградом;
- обустроят общественные пространства на разных уровнях. Наверху появятся места для отдыха с беседками, игровыми и спортивными площадками, павильоном в виде кувшинки. Средний «этаж» превратят в прогулочный променад. Нижний уровень займет набережная с зоной отдыха;
- везде сделают лестницы и пологие пандусы для родителей с колясками и пожилых людей.
Где: ст. м. «Потапово», Проектируемый пр-д № 7093, в районе вл. 27А.
В районе кварталов ЗИЛа продлят набережную Марка Шагала, обустроив новый участок от бульвара Братьев Весниных до затона Новинки. Его длина - 1,2 километра.
Что сделают:
- укрепят берега и построят подпорные стены;
- создадут места для отдыха, детские и спортивные площадки;
- проложат пешеходные и велосипедные дорожки, а также тропы здоровья;
- в центре дополнительного маршрута появится амфитеатр, рядом с ним - причал;
- откроют две площадки для уличных концертов, праздников и выставок;
- на набережной построят четыре пешеходные эстакады, которые включат в прогулочные маршруты. С эстакад можно будет любоваться красивыми видами на Москву-реку.
Где: МЦК ЗИЛ, наб. Марка Шагала, в районе д. 11, корп. 1.
На юге столицы реконструируют участок Симоновской набережной.
Что сделают:
- обновят отрезок от Крутицкой набережной до Проектируемого проезда № 6415 рядом со спорткомплексом «Торпедо»;
- уложат тротуарную плитку в прогулочных зонах;
- заменят облицовку подпорной стены набережной, а также обустроят лестничные марши подземного пешеходного перехода;
- создадут единый пешеходный маршрут от Таганского района Москвы до Печатников.
Где: ст. м. «Автозаводская», Симоновская наб., в районе пристани Торпедо.
В Мневниковской пойме откроется новое общественное пространство у воды.
Что сделают:
- приведут в порядок заброшенный участок на улице Нижние Мневники, проложив там пешеходный променад длиной порядка 2 километров;
- обустроят 7 зон отдыха со смотровыми площадками на деревянном настиле над водой. Одну из них оформят под маяк, внутрь которого можно будет войти и подняться на второй этаж;
- разместят большую смотровую площадку на верхнем уровне улицы. Рядом откроют детскую площадку;
- украсят зону отдыха скульптурами;
- создадут сухой ручей, проходящий к реке сверху;
- высадят деревья и газоны;
- дополнят деревянный настил со стороны воды архитектурно-художественной подсветкой.
Где: ст. м. «Мневники», ул. Нижние Мневники - от д. 37а, стр. 17 до д. 45, стр. 1.