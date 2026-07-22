Йога под модные хиты и тетербол: где заниматься под руководством опытного наставника

Йога - это красиво, а если тренировки проходят под музыку и в исторической локации, то красиво втройне. Мой спортивный район»

Этим летом столица запустила тренировки по десяткам разных видов спорта и продолжает открывать новые площадки в разных районах города.

Мэр Москвы Сергей Собянин. АГН «Москва»

- Мы продолжаем делать спорт еще доступнее, - отметил мэр Москвы Сергей Собянин. - В прошлом году у нас прошло более 18 тысяч спортивных мероприятий. Только проект «Спортивные выходные» привлек свыше 293 тысяч участников, а «Мой спортивный район» - еще 200 тысяч жителей города.

В этом году итоги подводить еще рано, но число бесплатных тренировок и локаций для них увеличилось. Для программы «Мой спортивный район» открыли 36 дополнительных площадок в районах Аэропорт, Коньково и Даниловском. А тренировки на крышах (теперь записываться и ходить на них могут не только взрослые, но и подростки с 16 лет) теперь доступны еще в четырех местах. Всего их стало 16.

- Физическая культура стала образом жизни миллионов москвичей, - констатировал Сергей Собянин. - С 2010 года количество горожан, которые регулярно занимаются спортом, увеличилось более чем в три раза. Он стал неотъемлемой частью жизни 6,7 миллиона горожан.

Вместе с певицей Алсу в прямом эфире

В тетербол играют вдвоем. Задача - обмотать вокруг столба веревку, привязанную к мячу. Противник пытается этому помешать. MediaNews Group/Getty Images

Большинство спортивных городских проектов работает летом и зимой. Фитнес, зумба и йога, например. Так же как и онлайн-тренировки. Утреннюю йогу в этом сезоне в прямом эфире вместе с профессиональным тренером ведет певица Алсу.

Многие занятия летом проходят на пляжах: зумба (фитнес-программа, которая сочетает элементы аэробики и латиноамериканских танцев с интенсивной кардионагрузкой), растяжка, функциональный тренинг, пляжный теннис, фрисби (игры с летающими дисками), мини-турниры по пляжному волейболу и даже тетербол (игра, в которой игроки закручивают ударами мяч, привязанный веревкой к шесту, каждый в свою сторону).

Среди удивительных дисциплин, которым можно обучиться на городских тренировках, - барре (симбиоз танца и физических упражнений), фитрок (функционально-танцевальная тренировка с барабанными палочками под рок-хиты), бути (фитнес+аэробика), виит (высокоинтенсивная интервальная тренировка), зумба тонинг (кардиотренировка со специальными гантелями-маракасами).

Занятия бесплатные, но нужно зарегистрироваться заранее (см. «Конкретно»). И здесь важно делать это не в последний момент. Самые экзотические варианты проходят в рамках проекта «Спортивные выходные», запись на них открывается по четвергам, и наиболее удобные по времени и месту проведения варианты расхватывают очень быстро.

Танцевальная йога

Я решила записаться на тренировку инсайд-флоу. В описании было сказано, что это вид йоги, который объединяет асаны, танец и музыку.

- Ее придумал кореец Йонг Хо Ким в 2010 году. Он занимался разными практиками и обратил внимание, что часто музыка имеет четырехтактный счет. В йоге есть похожий стиль дыхания пранаяма. Его еще называют дыханием по квадрату, потому что оно тоже выполняется на четыре счета, - рассказала тренер Наталья. - Когда Йонг Хо Ким собирал первую тренировку своего «танца на ковре» на большую аудиторию, ему все говорили, что он сошел с ума. Но все прошло удачно, и инсайд-флоу становится все популярнее.

В России, по словам Натальи, сегодня около 300 сертифицированных тренеров. На каждое занятие в рамках летнего проекта Наталья и ее коллеги выбирают какую-то композицию, под которую ставят йога-танец. Но каждый преподаватель использует собственную методику.

Движения мы оттачивали под разные треки. Действительно, оказалось, что йога отлично ложится на музыку. Хотя и было непривычно вместо индийских мотивов слышать знакомые европейские композиции. Примерно 20 поз и асан в разных комбинациях сложились в один танец.

С занятия мы уходили вдохновленные. Группа была небольшой - человек восемь, но многие пришли сюда не в первый раз. И обещали вернуться.

КОНКРЕТНО

Как записаться

1. Зайдите на сайт проекта moysportrayon.sport.mos.ru. Здесь вы увидите карту со всеми площадками, где проходят занятия.

2. Выберите удобное для вас место, уточните расписание.

3. Нажмите кнопку записи, укажите дату и время - система забронирует вам место.

Участвовать могут все, у кого нет противопоказаний к активным нагрузкам. Детей до 14 лет на площадку пускают только вместе со взрослыми. Если вам от 14 до 18 и вы планируете приходить заниматься самостоятельно, имейте в виду, что администратор или тренер могут попросить документ, подтверждающий возраст. Для некоторых занятий может понадобиться свой коврик, заранее проверьте это в описании тренировки.

У проекта есть группа ВК, которая так и называется «Мой спортивный район», где публикуют оперативные новости. Например, если из-за погоды какую-то тренировку отменяют или переносят.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

125 адресов открыты для летних тренировок в рамках проекта «Мой спортивный район» (подробности - на сайте moysportrayon.sport.mos.ru).

57 локаций доступны для занятий в рамках «Спортивных выходных» (sportsweekend.ru).

16 площадок для занятий на крышах использует проект «На высоте» (moysportrayon.sport.mos.ru)

10 пляжей оборудованы под различные тренировки в рамках проекта «Лето. Пляж. Московский спорт» (moysportrayon.sport.mos.ru).