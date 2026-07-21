Собянин: По просьбе москвичей метро придет в район Восточный

Завершена проходка второго (правого) перегонного тоннеля на будущем участке Арбатско-Покровской линии. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня, 21 июля, принял участие в церемонии завершения проходки второго (правого) перегонного тоннеля на будущем участке Арбатско-Покровской линии. Напомним, он соединит станции метро «Щелковская» и «Гольяново».

«Важный этап в строительстве метро от станции «Щелковская» до «Гольяново», прошли оба тоннеля, - сказал Собянин во время осмотра стройплощадки. - Сегодня щит должен выйти уже на станции «Гольяново». Дальше предстоит строительство самой станции, обустройство инженерных систем, и в 2028 году станция должна принять пассажиров».

Напомним, новый участок Арбатско-Покровской линии вместе с оборотными тупиками протянется на 2,6 километра. Станцию «Гольяново» разместят вдоль Уссурийской улицы на пересечении с улицами Сахалинская и Хабаровская.

Сегодня мэр объявил о дальнейшем продлении Арбатско-Покровской линии - в район Восточный.

«Жители Восточного долгое время просили продлить эту линию за Гольяново до района Восточный, который находится за МКАД, - напомнил Собянин. - Конечно, транспортная ситуация там крайне сложная, потому что жителям приходится выезжать на очень перегруженное Щелковское шоссе. И, конечно, важно продлить эту линию до района Восточный. Такое решение мы приняли».

При этом мэр подчеркнул, что новую станцию метро «Гольяново» откроют без задержек, как и планируется.

ЧТО СДЕЛАЛИ

После завершения проходки второго перегонного тоннеля между «Щелковской» и «Гольяново» строители полностью проложили подземные сооружения на строящемся участке Арбатско-Покровской линии.

Правый перегонный тоннель длиной 1,67 километра сооружали при помощи тоннелепроходческого комплекса «Юлия». Проходка продлилась с февраля по июль этого года.

Тоннель проходит под проезжей частью улиц Уральская и Уссурийская, площадью Белы Куна и вдоль Гольяновского пруда. В самой нижней точке подземная трасса идет на глубине 19 метров.

В ЧЕМ ПОЛЬЗА

Открытие новой станции «Гольяново» значительно ускорит поездки жителей одноименного района, в котором насчитывается более 160 тысяч человек.

Ожидается, что ее пассажиропоток в 28 тысяч человек в сутки на начальном этапе к 2030 году вырастет до 31 тысячи.

После запуска «Гольяново» длина Арбатско-Покровской линии достигнет 47,7 километра. На ней будут работать 23 станции. Пассажиропоток увеличится до 790 тысяч человек в сутки.

Благодаря продлению синей линии в район Восточный 12 тысяч местных жителей смогут быстрее ездить по городу. Кроме того, сэкономят время в поездках десятки тысяч жителей Балашихи и городского округа Щелково.