В Москве появился «Брутальный сад»: Фоторепортаж с Тверского бульвара

В программе для всех желающих были открытые тренировки с олимпийским чемпионом по боксу Александром Поветкиным Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Во вторник, 21 июля, на Тверском бульваре в рамках проекта «Лета в Москве» и летнего клуба «Москва» состоялось специальное мероприятие «Брутальный сад». Вечером одна из главных пешеходных артерий российской столицы превратилась в пространство, где музыка, спорт и мужской уход встретились на одной площадке.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В программе для всех желающих были открытые тренировки с олимпийским чемпионом по боксу Александром Поветкиным и звездой баскетбола Андреем Кириленко, спортивные игры с призами, концерт кавер-группы «Можно всё!», барбершоп-активности и бьюти-зона.

Андрей Кириленко Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Гостей ожидали соревнования по корнхоллу, баскетболу, петанку, боксу и пинг-понгу, а также зачетные книжки со штампами и бьюти-подарками. На площадке играл DJ Воваш, а завершил прекрасный вечер вторника живой концерт под открытым небом.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП