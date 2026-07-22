Осадки и до +26 градусов ожидаются в Москве 22 июля 2026 года Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Погода 22 июля в Москве обещает дождь, грозу и шквалистый ветер. Будьте осторожны и внимательны: не оставляйте детей без присмотра, избегайте шатких конструкций и рекламных щитов, бдительны вблизи пешеходных переходов и не отвлекайтесь на гаджеты. При выходе из дома прихватите с собой зонтик, чтобы не промокнуть.

Погода в Москве 22 июля 2026: температура воздуха

В среду, 22 июля, в Москве прогнозируется облачная погода, местами кратковременные осадки. Соответствующая информация опубликована на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, а также гроза. На столбиках термометров можно будет увидеть +24...+26 градусов. Ночью же температура опустится до +13...+15 градусов. Осадки не покинут российскую столицу даже в темное время суток.

Ветер южный от 6 до 11 метров в секунду, однако при грозе его порывы могут достигать 15 м/с. Атмосферное давление составляет 743 мм ртутного столба.

Осадки в Москве

Кратковременные осадки в виде дождя прогнозируются в Москве в среду, 22 июля. Об этом летнем дне в столице высказался и ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«В среду за погоду центральных областей будет отвечать тыловая часть циклона, замедлившего свое движения над Ленинградской областью – в регионе вновь пройдут кратковременные дожди и станет прохладнее – термометры покажут +22…+24°», - написал синоптик в социальных сетях.