Собака взяла старый след: в подмосковном Пущино третьи сутки ищут пропавшую школьницу

Школьница потеряла кольцо и хотела его найти Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Третьи сутки полиция и волонтеры ищут пропавшую рядом с подмосковным Пущино Серпуховского района 13-летнюю школьницу Василису Автайкину. К процессу подключились уже сотни человек, ареал поиска расширился на Москву и другие регионы.

В Пущино работают штабы отрядов «Лизы Алерт» и «Спас Град» - местные активисты предоставили им помещение для ночлега и работы.

Люди осматривают заброшенные дачи, водоемы, канализационные люки, овраги, окрестные леса. Делятся записями с видеорегистраторов, на которых запечатлены машины, проезжавшие в округе тот вечер, когда исчезла Василиса. Распечатывают и повсюду - от Москвы до Петербурга - расклеивают листовки, множат информацию в группах и чатах.

Неравнодушные пишут:

- Готова взять на себя обеспечение штаба едой.

- Приехали искать девочку на квадрике и мопедах, и даже на лошадях.

- Повесила листовки на проходной своего завода.

- Разослала информацию по чатам таксистов.

- Осмотрели обочины, прошли овраги с собакой, гаражи по дороге на карьер.

Волонтеры даже запускали ночью квадрокоптер с тепловизором.

Василиса исчезла вечером 19 июля. Как рассказала «Комсомолке» ее мама Наталья, в садовом товариществе «Биоприбор» - это два с половиной километра от Пущино - живущая в Серпухове семья владеет двумя участками, один принадлежит бабушке Василисы. Школьница вернулась от нее и обнаружила, что потеряла кольцо. Сказала, что буквально 20 минут поищет его с фонариком - и около 21:30 отправилась на улицу, оставив на столе кружку с недопитым чаем.

Телефона у девочки с собой не было.

Время шло, и обеспокоенные родственники пошли по СНТ искать школьницу - никаких следов. Обратились в полицию, вызвали кинологов с собакой. След Василисы она потеряла рядом со скамейкой у выезда из товарищества.

Но сегодня Наталья добавила: просмотр кадров с камер наблюдения показал, что девочки в этом месте тем вечером не было. Она часто ходила этим путем, возможно, собака унюхала старый след. По словам женщины, у нее нет никаких зацепок - она не представляет, где может быть дочка.

Штаб по поиску Василисы круглосуточно работает по адресу: Пущино, микрорайон АБ, 18А. Девочка ушла из дома одетой в черные кроссовки с белой подошвой, черные кофту и джинсы.

Скачать листовку можно в группе «Лиза Алерт».