Новый релакс у москвичей: установить телескоп в квартире, чтобы вечерами смотреть на Луну

Ригина Мещерякова - астроном-любитель. Фото: Ригина МЕЩЕРЯКОВА

Расслабиться после рабочего дня можно по-разному: одни достают пачку снеков и часами смотрят сериалы, другие релаксируют в ванной, а третьи ждут заката, чтобы расчехлить телескоп и наблюдать за звездами. Астрономов-любителей в столице с каждым днем становится больше, растет и спрос на телескопы – начинающие звездочеты покупают технику от 3000 рублей и мечтают показать детям россыпь звезд в небе и Млечный путь.

Достаточно бинокля

На просторах интернета можно встретить множество фотографий приближенной Луны или солнечного затмения. Одно дело, когда это снимки профессионалов, но когда их выставляют обычные горожане, диву даешься: «А как это вообще сделано?» Любители ночного неба говорят, что достаточно следить за астрономическим прогнозом и не лениться вставать в определенное время. Чтобы снять частичное лунное затмение два года назад, Ригине Мещеряковой пришлось проснуться в 5.44.

– Я тогда еще и сына разбудила, чтобы он увидел это редкое явление. Он посмотрел и спросил: «От Луны что, кусок откусили? На печеньку похожа», – вспоминает жительница Путилково.

Фото: Ригина МЕЩЕРЯКОВА

Сейчас молодая мама прививает своему семилетнему сыну любовь к небу и звездам, как в свое время это делала ее бабушка, когда Ригина приезжала к ней на летние каникулы в Новгородскую область.

– Августовскими вечерами мы лежали на бревнах, слушали жука-короеда, а бабушка рассказывала, где какое созвездие – Козерог, Водолей, Лев. Я так увлекалась, что в 12 лет уже знала, как выглядит Кассиопея и Орион. Помню, как мне подарили бинокль – даже через него, с увеличением в десять раз, прекрасно видно Луну и можно немного рассмотреть Венеру, – рассказывает Ригина Мещерякова.

Позже в ее жизни появился и телескоп с приближением 75, чтобы была возможность поближе рассмотреть кольца Сатурна, пятна на Юпитере и Луну. Но ожидания не совпали с реальностью из-за лунной засветки и неточности техники. И сейчас для ночных наблюдений Ригина Мещерякова использует то бинокль, то телескоп.

– По моим любительским наблюдениям, бинокль гораздо лучше, потому что задействованы оба глаза, и ты сразу видишь четкую картинку – мы так с сыном смотрели частичное лунное затмение. Еще можно ходить в обсерватории – там чаще днем можно понаблюдать за Солнцем через фильтр, увидеть Сатурн. А в телескоп в этом году удалось рассмотреть Юпитер и Венеру, которые перекрыты черной бляшкой посередине, – говорит Ригина. – Теперь мечтаю свозить сына и младшую дочь, например, в Осетию или Дагестан, чтобы увидеть россыпь звезд в небе и Млечный путь.

Фото: Ригина МЕЩЕРЯКОВА

Астрономические новости

Москвичи настолько увлеклись звездами, что в столичном планетарии стали публиковать ежемесячные анонсы «Что можно увидеть в телескоп». Молодежь активно посещает астрономический клуб, чтобы расширить знания. Об очередной встрече клуба узнала и я. Приглашали как постоянных участников, так и всех желающих – послушать доклад и поучаствовать в астрономических наблюдениях. «Романтика», – подумалось мне, и я оформила бесплатный входной билет. Встреча в библиотеке Культурного центра ЗИЛ в вечернее время – когда же еще за звездами наблюдать и о космосе говорить.

Фото: Алиса ТИТКО. Перейти в Фотобанк КП

Изначально мне казалось, что будет скукотища. Ведь предложено послушать доклад. Наверное, как в университете. Но грела мысль о наблюдениях и о звездах. В просторном зале собралось немало людей – около сорока человек. Рядом со мной сидели 18-летние ребята и молодая мама.

– У меня сыну полгодика, муж отпустил развеяться. Я вообще люблю вечером на звезды посмотреть, когда ребенка спать укладываю, но на таком мероприятии впервые, – призналась москвичка Анна.

Фото: Ригина МЕЩЕРЯКОВА

О многоканальной астрономии говорили почти три часа, мужчины явно разбирались в физике, обсуждали и вспоминали самые запоминающиеся затмения Солнца.

– Я даже отложил телефон, сделал пару кадров и наслаждался этими двумя минутами – вот 30% Солнца закрыто, 60%, 99% и 100%. У меня в голове промелькнуло, как же воспринимали этот момент древние люди, они ведь не знали, что происходит. Наверное, так и думали, что наступает конец света, – рассказал Алексей, участник клуба.

Фото: Ригина МЕЩЕРЯКОВА

Обсуждали и новость-сенсацию о том, что недалеко от Земли пролетела межзвездная комета 3I/ATLAS, которую даже посчитали кораблем пришельцев. Но любителям космоса повесить лапшу на уши сложно – специалисты разложили эту историю по полкам, объяснив, что подобные пролеты не такая уж редкость, и множество таких сближений ожидает нас в будущем.

Фото: Ригина МЕЩЕРЯКОВА

Расходиться любители астрономии не спешили: встречи проходят всего один раз в месяц. Я лишь расстроилась, что запланированные наблюдения в телескопы пришлось отменить из-за густой облачности, заволокшей все небо.

– У многих есть телескопы дома. А мы теперь планируем «тротуарные» наблюдения на август в парке Липки, возможно, выйдем и в Парк Горького, – сказали в клубе.

Фото: Ригина МЕЩЕРЯКОВА

КСТАТИ

Где наблюдать звезды в телескоп?

Если нет домашнего телескопа, отправляйтесь в ближайшую обсерваторию: несколько есть в столице, остальные – в Подмосковье и соседних областях. Правда, в этом сезоне не получится посетить московские обсерватории в Парке Горького и «Сокольниках» – их закрыли на период благоустройства. На ремонте сейчас и телескоп в Московском планетарии, где в безоблачную погоду обычно можно посмотреть в небо (сезон с мая по сентябрь). Однако доступны Большой и Малый звездные залы с проекторами звездного неба, 4D-кинотеатр, музей и интерактивное пространство. Еще один вариант – записаться на экскурсию в обсерваторию Московского дворца пионеров на Воробьевых горах, где для обучения детей установлен современный зеркально-линзовый автоматизированный телескоп Meade LX200 ACF с диаметром зеркала 355 мм для наблюдения за космическими объектами в московском небе.

Чтобы не ждать следующего «звездного сезона» в Москве, можно отправиться в обсерватории в селе Кузьминское или в Домодедово Московской области, а в Тульской области есть астроглэмпинг, где можно жить в комфортных шатрах.