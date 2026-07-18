В результате атаки БПЛА на Москву и область пострадали 26 человек Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 18 июля 2026 года Москва и Московская область подверглись массированной атаке беспилотников, силы ПВО уничтожили почти 400 дронов. Из-за падения обломков украинских дронов произошел пожар на нефтебазе в подмосковном Ногинске, есть пострадавшие.

Атака БПЛА на Москву и Подмосковье 18 июля 2026: что известно о возгорании нефтебазы в Ногинске и эвакуации роддома

Наиболее серьезные последствия при атаке дронов на Москву и Московскую область 18 июля 2026 года зафиксированы в Богородском городском округе. Как сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на своем канале платформы "Макс", в результате падения беспилотника произошло возгорание на территории нефтебазы в Ногинске. На месте работают пожарные, сотрудники МЧС и оперативные службы.

В целях безопасности был эвакуирован родильный дом, расположенный неподалеку от места происшествия. Все пациенты и медицинский персонал оперативно переведены в другие профильные учреждения. Женщин, которым была необходима специализированная помощь, направили в профильные клиники Ногинска, Балашихи и Щелкова. Также эвакуировали жителей многоквартирного дома, расположенного на улице Радченко.

Атака дронов на Москву и Подмосковье 18 июля 2026: пострадавшие, удар по Wildberries

По предварительным данным, в результате атаки беспилотников на Москву и Московскую область 18 июля 2026 года помощь потребовалась 26 взрослым гражданам. Двое человек пострадали в Ногинске. Также 24 жителя были ранены в Электростали из-за падения украинского беспилотника на территорию склада Wildberries. Некоторые из людей имеют тяжелые ранения. Всем пострадавшим медики оказывают необходимую помощь. По словам Воробьева, на месте было задействовано 40 бригад скорой помощи, а также 12 бригад территориального центра медицины катастроф.

На территории Московской области в целом в ночь на 18 июля силами противовоздушной обороны РФ сбили 48 БПЛА.

Атака беспилотников на Москву и Подмосковье 18 июля 2026: последние новости об отражении массированного налета дронов

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в "Максе", что с 20.30 17 июля в направлении Московского региона летело более 370 беспилотников. Основную их часть нейтрализовали силы противовоздушной обороны РФ на дальних подступах. 64 украинских дрона сбили на подлете к столице Российской Федерации.

На местах атаки беспилотников на Москву и Московскую область 18 июля 2026 года продолжают работу сотрудники МЧС, полиции, скорой помощи, аварийные службы и представители администраций муниципалитетов. Ликвидация последствий атаки продолжается, территория обследуется.

СК завел уголовное дело после атак беспилотников ВСУ в подмосковной Электростали 18 июля

Следственный комитет России возбудил уголовные дела по факту атаки украинских беспилотников на логистические центры Wildberries в Электростали Московской области и в Котовске (Тамбовская область). Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, на местах падения обломков уже работают следователи и криминалисты. По обнаруженным фрагментам дронов и другим вещественным доказательствам будут назначены судебные экспертизы.

Ранее KP.RU писал, что логистические комплексы Wildberries в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали подверглись атаке беспилотников ВСУ. В Котовске, по данным компании, есть жертвы и пострадавшие, пожар на объекте потушен. В Электростали на момент публикации продолжали работу пожарные расчеты. Губернатор Тамбовской области уточнял, что в результате удара ВСУ погибли семь сотрудников ночной смены, еще 24 человека пострадали.