За Испанию или Аргентину: Матвей Сафонов потренировал москвичек в "Музеоне" накануне финала ЧМ по футболу

Ждать Матвея Сафонова не пришлось - пришел вовремя и с ходу начал тренировку Фото: Алиса ТИТКО. Перейти в Фотобанк КП

В обществе до сих пор сохраняется стереотип, что футбол — это "мужское" увлечение, на деле интерес к игре у девушек не меньше. Некоторые глубоко погружаются в игру, могут поспорить о тактике и переживают за нашу сборную. Поэтому, когда москвички увидели Матвея Сафонова в списке участников на Женском фестивале по спорту, то сразу стали аккредитовываться. Российский футболист, вратарь французского клуба "Пари Сен-Жермен" и сборной России обещал потренировать москвичек 18 июля в парке "Музеон".

- Как же не знаем его? Он единственный из русских футболистов, кто дважды выиграл Лигу чемпионов, - говорит москвичка Ирина. - Специально пришли с подругой, интересно пообщаться с футболистом.

Матвей Сафонов потренеровал москвичек в "Музеоне" накануне финала ЧМ по футболу

Фото: Алиса ТИТКО. Перейти в Фотобанк КП

Ждать себя Матвея Сафонова не пришлось - пришел вовремя и с ходу начал тренировку.

- Я наблюдал, как вы занимались с палочками (прим.ред - тренировка фитрок). У меня тоже была утренняя тренировка и сейчас будет вторая, - сказал футболист.

Матвей Сафонов показал девушкам простые разминочные упражнения. Поняв, что в планку на асфальте никто не встанет, а также не будет делать махи ногами, чтобы не зацепить впереди стоявших участниц, футболист сократил тренировку.

- Мне уже жарко, такое солнце, еще и я весь в черном одет, - говорил Сафонов. - Мне нравятся упражнения, которые растягивают мышцы, потому что в футболе бывает много травм. У меня проблемы со спиной были в свое время, поэтому люблю упражнение, когда нужно обхватить колени руками и потянуть спину. Сделаем?

Фото: Алиса ТИТКО. Перейти в Фотобанк КП

- Не видно! - крикнули девушки.

- Сейчас подойду к краю сцены и буду чувствовать себя рок-звездой, но прыгать в толпу не буду - боюсь, что меня не поймают, - пошутил Матвей Сафонов. - Лучше у меня стендап получается, чем разминка? Еще пару упражнений и вы со мной будете отдыхать.

После тренировки выстроилась очередь из желающих получить автограф футболиста.

- За кого будете завтра болеть во время финала Чемпионата мира по футболу?

- Ой, пока не решил за Испанию или Аргентину. Я всегда за красивый футбол. Посмотрю, - сказал KP.RU Матвей Сафонов.

В то время, как фанатки все шли и шли за автографами к футболисту, из лектория доносился голос стилиста Владислава Лисовца, он рассказывал москвичкам, как создать индивидуальный стиль с помощью спортивных элементов.

- Сегодня еще будет выступать певица Валерия, но я бы не на концерт ее сходила, а на тренировку или лекцию по питанию - надо же женщине скоро 60 лет, а выглядит максимум на 40, - обсуждали участницы фестиваля.

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